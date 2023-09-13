Bostancı’da kamyonet yayaya çarptı

Bostancı’da da İzzet Kombos Bulvarı üzerinde, Murat Bozlar (E-34) yönetimindeki LL 993 plakalı kamyonet araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Cihangir Tip’e (E-51) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Cihangir Tip, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, ortopedi servisinde müşahede altına alındı. Araç sürücüsü Murat Bozlar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.