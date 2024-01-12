Bostancı'da ses ve adsl hizmetlerinde kesinti olacak

Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü bugün ve yarın Güzelyurt telefon santralinde yapılacak çalışma nedeniyle Bostancı bölgesinde ses ve adsl hizmetlerinde iki gün kesinti olacağını duyurdu.

Açıklama şöyle:

12.01.2024 ve 13.01.2024 tarihlerinde Güzelyurt telefon santralından Bostancı bölgesini hizmet veren 1200 abonelik ana besleme yeraltı kablosunda meydana gelen arızanın giderilmesi için çalışma yapılacaktır. Yapılacak olan çalışmadan dolayı Bostancı bölgesinde ses ve adsl hizmetlerinde iki gün kesinti olacaktır. Kesintiden dolayı Bostancı bölgesinde yerleşik bulunan abonelerimizden anlayış bekler gerekli tedbirlerin alınmasını önemle rica ederiz.