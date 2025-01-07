Bostancı’daki “evden çıkma” tartışmasında 2 kişi yaralandı, 1 kişi de tutuklandı

Bostancı’da yaşanan “evden çıkma” tartışmasında 2 kişi yaralandı, 1 kişi de tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, B.I. (E-40) dün saat 16.00 sıralarında evden çıkmadığı gerekçesiyle H.T. (E-44) ile tartıştı.

B.I.’nın bahçesinde çıkan kavgada, H.T. ahşap sopayla B.I.’nın başına ve vücudunun muhtelif yerlerine vurdu. B.I’nın kafatasında çatlak oluşurken, H.T. olaya müdahale etmeye çalışan R.I.’ye (K-34) de sopayla vurdu.

Yaralanan B.I. ve R.I. Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı. R.I. taburcu olurken, B.I. ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. H.T. de tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.