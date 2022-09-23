Boston Celtics'e Udoka şoku

2021-22 sezonunda finale yükselme başarısı gösteren Boston Celtics'te koç Ime Udoka 2022-23 sezonunun tamamını kaçırabilir. Udoka takımıyla beraber ilk sezonunda NBA finaline yükselmeyi başarmıştı.

Final serisinde Golden State Warriors'a 4-2 kaybeden Celtics, bu yaz Malcolm Brogdon'ı takasla kadrosuna katarak önümüzdeki sezon için iddiasını pekiştirmişti.



Udoka'nın yaşadığı ilişki sonrası bir sezon görevinden uzaklaştırılması ve yerine geçici olarak asistan koçlardan Joe Mazzulla'nın geçmesi bekleniyor.



Konu hakkında resmi açıklamanın bugün (22 Eylül) önümüzdeki saatlerde yapılması bekleniyor.

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23/09/2022 09:51