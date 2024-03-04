Boston Celtics'ten Golden State Warriors'a tarihi fark

NBA'de Boston Celtics, Golden State Warriors'ı 52 sayı farkla 140-88 yenerek galibiyet serisini 11 maça çıkardı.

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04/03/2024

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Boston Celtics'ten Golden State Warriors'a tarihi fark

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, konuk ettiği Golden State Warriors'ı 140-88 mağlup ederek galibiyet serisini 11 maça çıkardı.

Celtics, Warriors'ı 52 sayı farkla yendi. Celtics'te Jaylen Brown 29 sayı ve Jayson Tatum ise 27 sayı attı.Boston Celtics, maçta elde ettiği 52 sayı farkla tarihindeki en farklı üçüncü galibiyetine ulaştı.

Bu sezon 50 sayı ve üzeri üçüncü kez kazanan Celtics, galibiyet serisini 11 maça çıkararak ligde kendisi adına bu sezonki en uzun galibiyet serisine de ulaştı.

04/03/2024 10:35
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TAGS: Boston Celtics, Golden State Warriors
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