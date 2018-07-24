Boston Dynamics yılda 1000 robot köpek üretecek

Zaman zaman robot hayvanları ile ilgili videolar paylaşan ve bir dönem Google'ın sahibi olduğu Boston Dynamics, prototip olarak ürettiği robotlarına seri üretime başlıyor. Geçtiğimiz günlerde SpotMini'nin yeni viedolarını paylaşan şirket, seri üretime geçileceğini açıklamıştı. Firma yaptığı yeni duyuru ile SpotMini'nin önümüzdeki yıldan itibaren 1000 adet üretileceğini duyurdu. Üretim 2019 yılının Temmuz ayından itibaren başlayacak.

25 kilogram ağırlığı bulunan SpotMini, bir ofis ya da evde rahatlıkla kullanılabilecek. 90 dakika içinde şarj olabilen SpotMini, merdivenlerden inip çıkabiliyor, önüne çıkan engelleri rahatlıkla aşabiliyor. Birçok görevi yerine getirebilen robot köpek, üzerindeki kameralar yardımı ile bulunduğu artamı tanıyabiliyor.