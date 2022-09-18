Botoks ve dolgu hakkında bilmeniz gerekenler

Botox ve dermal dolgu maddeleri, genellikle doktor muayenehanesinde enjeksiyon yoluyla yapılan kozmetik tedavilerdir. Botosk daha çok yaşlanmayı önlemek için kullanılırken, dolgu aynı zamanda yüz yapısındaki bazı kusurları düzeltmek için kullanılır. Son yılların en çok tercih edilen, en yaygın güzellik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi edinin

Botox, kasları donduran saflaştırılmış bakteriler içerir. Yüz ifadelerinden kaynaklanan çizgi ve kırışıklıkların görünümünü en aza indirmeyİ hedefler. Önleyici bir uygulama olarak tercih edilir aynı zamanda görünümü de iyileştirir.

Dolgu ise, yaşlanma nedeniyle incelmiş bölgelere dolgunluk katan bileşenler içerir. Bu incelme yanaklarda, dudaklarda ve ağız çevresinde yaygındır.

Botox, enjekte edildiği kaslardaki sinir sinyallerini bloke ederek çalışır. Bu sinir sinyalleri kesildiğinde, etkilenen kas geçici olarak felç olur veya donar. Yüzdeki bu seçilmiş kaslar hareket ettirilmeden bazı kırışıklıklar yumuşatılabilir, azaltılabilir ve hatta ortadan kaldırılabilir.

Botox sadece kas hareketinin neden olduğu kırışıklıklar üzerinde etkilidir. Bunlar dinamik kırışıklıklar olarak bilinir ve genellikle "ifade çizgileri" olarak adlandırılır.

Yüzdeki sarkma veya dolgunluk kaybından kaynaklanan ince çizgi ve kırışıklıklarda botoks işe yaramaz. Bunlar statik kırışıklıklar olarak bilinir. Statik kırışıklıklar yanaklar, boyun ve gıdı bölgelerindeki çizgileri içerir.

Dolgu ise hacim ve dolgunluğunu kaybeden alanlar için uygulanır.

Bazen yumuşak doku dolgu maddeleri olarak da adlandırılan dermal dolgu maddeleri, hacim ve dolgunluk kazandırmak için cilt yüzeyinin altına enjekte edilmek üzere tasarlanmış maddelerdir.

Statik kırışıklıklar ağız çevresindeki ve yanaklardaki kırışıklıkları içerir. Bu kırışıklıklar genellikle ciltteki kolajen ve elastikiyet kaybının bir sonucudur.

Dermal dolgu maddeleri güvenli kabul edilir ancak yan etkiler ortaya çıkabilir.

DOLGU VE BOTOKS ARASINDAKİ FARKLAR

Botox : Bu, yüz ifadelerinden kaynaklanan kırışıklıkları ve kırışıklıkları durdurmak için kasları dondurur. Bunlar tipik olarak alın ve göz çevresi gibi yüzün üst kısmında bulunur.

Dermal dolgu maddeleri : Hacim ve pürüzsüzlüğünü kaybetmiş bölgeleri “doldurmak” veya dolgunlaştırmak için hyaluronik asit ve benzeri maddeler kullanırlar. Buna ağız çevresindeki kırışıklıklar, ince dudaklar ve dolgunluğunu kaybetmiş yanaklar dahildir. Alın kırışıklıkları, yara izleri ve daha pürüzsüz bir görünüm için ekstra hacim gerektiren diğer alanlarda da kullanılabilirler.

Botox sonuçları 3 ila 4 ay sürer. Dermal dolgu sonuçları, hangi dolgu maddesinin kullanıldığına bağlı olarak değişir.

Botox ve dolgu maddeleri farklı kullanımlar için tasarlanmış farklı maddeler olduğundan bazen tek tedavide kombine edilebilirler. Örneğin, birisi gözler arasındaki çizgileri düzeltmek için Botox ve ağız çevresindeki gülümseme çizgilerini düzeltmek için bir dolgu maddesi kullanabilir.

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18/09/2022 18:44