Botoks yapılan develer güzellik yarışmasından diskalifiye edildi

Suudi Arabistan'da düzenlenen deve güzellik yarışmasında botox yapılan 40 deve diskalifiye edildi.

Suudi Arabistan'da bu ayın başlarında başlayan popüler Kral Abdülaziz Deve Festivali, en güzel deve yetiştiricilerini bir araya getiriyor ve kazanana yaklaşık 66 milyon dolarlık bir ödül sunuyor.

DEVELERE MÜDAHALE KESİNLİKLE YASAK

Her yıl yapılan yarışmada jüri üyeleri kazananı, develerin başlarının, boyunlarının, hörgüçlerinin, elbiselerinin ve duruşlarının şekline göre belirliyor. Kurallar gereği develeri daha çekici hale getirmek için botoks enjeksiyonları, yüz germe ve diğer kozmetik değişiklikler yapılması kesinlikle yasak.

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09/12/2021 19:41