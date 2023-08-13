Botoks zehirlenmelerinde artış

ZAYIFLAMA amacıyla yaptırdıkları mide botoksu sonrası yoğun bakımlık olan hatta hayatını kaybeden hastalarla gündeme gelen "botulismus" yani botoks zehirlenmesinde artış görülüyor.Türkiye İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Klinik Şefi Doç. Dr. Serkan Demir, "20 yıllık meslek hayatımda son 1.5 yılda gördüğüm kadar botoks zehirlenmesi vakası görmedim. Merdiven altı yerlerde, hekim olmayan, botoks sertifikası olmayan kişilerce yapılıyor olmasına bağlı bu artış. Asla ehil olmayan ellerde yapılmaması gerekiyor. Klinik ortamında, sertifikalı bir hekim tarafından ve Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı ürünlerle yapılmalı" dedi.

Geçtiğimiz aylarda, zayıflama amacıyla yaptırdıkları mide botoksu sonrası yoğun bakımlık olan hatta hayatını kaybeden hastalarla gündeme gelen “Botulismus" yani botoks zehirlenmesi, özellikle yaz aylarında terleme, kırışıklık giderme ya da diğer amaçlarla yaptırılan kozmetik amaçlı botoks sonrası da gelişebiliyor. Bunun en büyük nedeni ise ya kullanılan botoksun kaçak olması, ya da güzellik merkezi, hatta kuaför salonları gibi, hekim dışı uygulamalarda yaşanan artış olarak gösteriliyor. Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Klinik Şefi Doç. Dr. Serkan Demir, botoks zehirlenmesine bağlı son 1,5 yılda 7 hasta yatırdıklarını ve bunlardan ikisinin mide botoksu, diğerlerinin terleme veya diğer kozmetik sebeplerle botoks yatıran hastalar olduğunu söyledi. Doç. Dr. Demir, “Botulismus, nörolojik acillerin başında gelen bir tablo. 20 yıllık meslek hayatımda son 1.5 yılda gördüğüm kadar botoks zehirlenmesi vakası görmedim. Bu artışın merdiven altı dediğimiz hekim olmayan, botoks sertifikası olmayan kişilerce yapılıyor olmasına bağlı olduğunu düşünüyorum. Asla ehil olmayan ellerde yapılmaması gerekiyor. Klinik ortamında, sertifikalı bir hekim tarafından ve Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı ürünlerle yapılmalı" dedi.

“BAZILARINA PANZEHİR VERMEK ZORUNDA KALDIK"

Doç. Dr. Demir, “Özellikle yaz aylarında, aşırı terlemeden rahatsız olanlarda 'Botulinum toksin' yani botoks uygulaması artıyor. Aslında bir tedavi metodu botoks. Spastisite dediğimiz kas sertliklerinde, inme sonrası ya da serebral palsi'li çocuklarda, istemsiz yüz kasılmalarında, göz kasılmalarında, migrende, şaşılıkta, diş sıkma dediğimiz rahatsızlıkta, aşırı tükürük salgılatan hastalıklarda (tükürük bezlerine) botoks uygulaması yapılıyor. Bunun dışında kozmetik alanda kullanılanları hepimiz biliyoruz, kırışıklık tedavisi gibi. Son dönemlerde botoks uygulamalarına bağlı zehirlenme vakaları sıkça bildirilmeye başlandı. Bizim kliniğimizde de son 1.5 yıldır 7 hasta yattı bu sebeple. Yakın takip ettik. Bazılarına botulinum toksin panzehiri gibi antitoksin tedavileri de uyguladık" dedi.