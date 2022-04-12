Botsvana'da Omicron'un BA.4 ve BA.5 alt varyantları kaydedildi

Güney Afrika ülkesi Botsvana'da, COVID-19 testleri pozitif çıkan 4 kişide Omicron varyantının yeni BA.4 ve BA.5 alt varyantlarına rastlandı.

Botsvana Sağlık Bakanlığı, yaşları 30 ila 50 arasında değişen ve tamamı aşılanmış 4 kişide, daha önce İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'da tespit edilen BA.4 ve BA.5 alt varyantlarının görüldüğünü açıkladı.

Açıklamada, bu kişilerde hafif semptomlar gözlendiği kaydedilirken, halka paniğe kapılmadan mevcut tedbirleri sürdürmeleri çağrısında bulunuldu.

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) 11 Nisan'da yapılan açıklamada, BA.4 ve BA.5 alt varyantlarının daha bulaşıcı veya ölümcül olup olmadığını değerlendirmek için çalışmaların devam ettiği bilgisi paylaşılmıştı.

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12/04/2022 18:17