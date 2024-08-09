Boupendza için flaş Süper Lig iddiası: Bonservisi elinde

Hatayspor'da sergilediği performansla yıldızı parlayan Aaron Boupendza, formasını giydiği MLS ekibi Cincinnati FC ile yollarını ayırdı. Gabonlu golcünün adı Süper Lig'den 2 takımla anılıyor.

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09/08/2024

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Boupendza için flaş Süper Lig iddiası: Bonservisi elinde

Bir dönem Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza, 2021'de Katar ekibi Al-Arabi'ye transfer olmuştu.

Buradaki macerası 1 sene süren Boupendza daha sonra Suudi Arabistan'a gitti ve Al-Shabab forması giydi.

Burada da 1 sene oynayan Gabonlu futbolcu MLS ekibi Cincinnati ile sözleşme imzaladı.

28 yaşındaki futbolcunun Cincinnati macerası da 1 sene sürdü.

Foot Mercato'da yer alan habere göre Boupendza için Göztepe ve Kasımpaşa devrede.

Öte yandan Yunanistan'dan AEK ve PAOK'un da futbolcuya ilgi gösterdiği belirtiliyor.

Boupendza, Cincinnati FC formasıyla geçen sezon 17 maça çıktı.

Deneyimli santrfor bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

09/08/2024 12:54
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TAGS: Boupendza
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