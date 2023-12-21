Bournemouth-Luton Town maçı yeniden oynanacak

İngiltere Premier Lig'de Bournemouth ile Luton Town arasında yarıda kalan karşılaşma, yeniden oynanacak.

ads ads ads ads
21/12/2023

ads
Bournemouth-Luton Town maçı yeniden oynanacak


İngiltere Premier Lig'de Bournemouth ile Luton Town arasında yarıda kalan karşılaşma, yeniden oynanacak.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, geçen hafta sonu oynanan ve 1-1 devam ederken 59. dakikada Luton Town kaptanı Tom Lockyer'ın fenalaşarak yere yığılması nedeniyle tatil edilen karşılaşmanın, daha sonra belirlenecek bir tarihte baştan oynanacağı belirtildi.

Maç sırasında kalbi duran Lockyer, saha içinde sağlık ekiplerinin erken müdahalesiyle hayata dönmüştü. Hastanede tedavisine devam edilen 29 yaşındaki oyuncunun, uyarılara tepki vermeye başladığı ve sağlık durumunun stabil hale geldiği duyurulmuştu.

Tom Lockyer, takımının geçen sezon mayıs ayında Coventry City ile oynadığı Premier Lig'e yükselme play-off finali maçında da yere yığılarak hastaneye kaldırılmıştı. Kalp ameliyatı geçiren savunma oyuncusu, sağlık durumunun düzeldiği gerekçesiyle haziran ayında futbola dönüş yapmıştı.

21/12/2023 10:13
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.