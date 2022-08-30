Bournemouth'ta Scott Parker ile yollar ayrıldı
Bournemouth'ta son olarak Liverpool'a 9-0 kaybedilmesinin ardından teknik direktör Scott Parker'ın görevine son verildi.
30/08/2022
İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth'ta teknik direktör Scott Parker'ın görevine son verildi.
İlk 4 haftada 16 gol yiyen ve 3 puanla 17. sırada yer alan Bournemouth'un yönetimi, takımın Premier Lig'e yükselmesini sağlayan 41 yaşındaki İngiliz çalıştırıcının sözleşmesini feshetti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Gary O’Neil'ın geçici olarak takımın başına geçeceği belirtildi.