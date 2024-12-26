Bowlingde YDÜ çifte şampiyon

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 23. Üniversite Spor Oyunları devam ediyor. Bu kapsamda bowling müsabakaları Girne’de King’s Bowling’de gerçekleştirildi. Oynanan karşılaşmaların ardından erkeklerde ve kadınlarda Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) çifte şampiyonluk elde etti.

Erkekler ikincisi Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), üçüncüsü Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) oldu.

Kadınlarda Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (BAÜ) ikinci olurken, UKÜ müsabakaları üçüncü olarak tamamladı. Sıralamalar şöyle:

ERKEKLER

YDÜ

KAÜ

UKÜ

KADINLAR

YDÜ

BAÜ

UKÜ