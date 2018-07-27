Böyle baba olmaz olsun! Küçük çocuğunu öldüresiye dövdü
Vicdansız babanın çocuğunu öldüresiye dövdüğü görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.
27/07/2018
Sosyal medyada yayılan bir görüntü izleyenleri dehşete düşürdü. Vicdansız babanın küçük çocuğunu dövdüğü anlar kameraya yansıdı.
FECİ DAYAK KAMERADA
Büyük tepki toplayan görüntülerin nerede kaydedildiği bilinmezken, bir babanın çocuğunu öldüresiye dövdüğü görülüyor.
Yerden yere vurduğu çocuk, hüngür hüngür ağlarken vicdansız babanın şiddeti, aileden birinin yaptığı cep telefonu kaydına saniye saniye yansıdı.