''Böyle barbarlık görülmedi''

Güney Kıbrıs'taki Kırmızı Gölde içerisinde ceset bulunan üçüncü valiz gün yüzüne çıkartıldı.

Rum Polisi valiz içerisindeki cesedin parçalara ayrılmış olduğunu ayrıca kadının bağlanmış olduğunu açıkladı.

Bir polis memuru gördükleri karşısında şoke girdiğini belirterek "hayatımda böyle barbarlık görmedim" dedi.

Bulunan valizin içerisindeki cesedin, 29 yaşındaki Maricar Valdez Arquiola’e ait olduğu düşünülüyor. 6 yaşındaki Sierra ise hala kayıp.

Kaynak: in-cyprus.com Çeviri: Haber Kıbrıs