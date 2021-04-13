Böyle bir karar varsa, bundan geri dönülmeli!

HABER KIBRIS-ÖZEL HABER- Meltem Hasipoğlu

‘Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı” için okul başarı puanının kaldırıldığı duyumları, öğrencilerin ve velilerin tepkisine neden oldu.

Öğrenciler ve veliler, bu konuda Eğitim Bakanlığı’nın en kısa sürede açıklama yapmasını ve böyle bir karar varsa geri adım atılmasını beklediklerini vurguladı.

“Bakanlık bilgi kirliliğini ortadan kaldırsın”

Haber Kıbrıs’a ulaşan ortaokul 8’nci sınıf öğrenci ve velileri; Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı” için okul başarı puanının kaldırıldığı duyumu aldıklarını belirterek, bu duruma tepki göstererek, karardan en kısa zamanda geri dönülmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Eğitim Bakanlığının bu bilgi kirliliğine bir an önce son vermesini isteyen veliler, en kısa zamanda açıklama yapılmasını beklediklerini ifade etti.

“İlk günden beri kendini bu yönde hazırlayan öğrenciler var”

Çocuklarının ortaokula başladığı ilk günden beri, kendilerine BEAL ve 20 temmuz Fen Lisesi sınavını hedef koyduklarını belirten veliler, bunun için de yüz yüze eğitim aldıkları süre boyunca ders notlarını yüksek tutmak için çabalayıp, bunda başarılı olduklarını da kaydetti. “Bunun en büyük nedeni, sınavda okul diploma başarı puanının etkili olmasıdır” diyen verililer, geçen haftadan beri çıkan “okul başarı puan notunun eklenmeyeceği” söylentilerinin çocuklarda büyük bir hayal kırıklığı yaşattığını ve çocukların okul derslerine olan motivasyonu da düşürdüğünü vurguladı.

“Bu karar fırsat eşitsizliği yaratıyor”

Geride bırakılan yılda derslerin koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan, zorlu şartlarda yapıldığını belirten bazı veliler, ekonomik şartlardan dolayı çocuğunu dershaneye bile gönderemediğini ve bunun ciddi bir fırsat eşitsizliği yarattığını söyledi. Veliler, 6’ncı ve 7’nci sınıfta, sınıf geçmenin kaldırılmış olmasını hatırlatarak, bu yıl da yerleştirme sınavı puan hesaplanmasında okul başarı puanının kaldırılması ile çocukların 3 yıl okul yaşamı boyunca yapmış oldukları çalışmanın hiçe sayıldığının altını çizdi. Okul öğretmenlerinin değerlendirmelerinin tamamen saf dışı bırakılmasından rahatsız olan veliler, yetkilileri uyararak, öğrencilerin okul derslerine ilgilerinin azalacağını ve odaklanmanın sadece yerleştirme sınavına yönelik olacağını vurguladı.

“Sınav sonuçları okul kontenjan sayılarını da olumsuz etkileyecek”

Böylece hem öğrencinin hem de öğretmenlerin aylardır pandemi şartlarında online eğitimlerini çöpe atmış olacaklarını vurgulayan veliler, çocuklarının kaygı seviyelerinin oldukça yükseldiğini; buna sebep olarak çocuklarının hayal ettikleri okullara gidebilecekleri olan ‘yerleştirme sınavına’ yönelik halen bir tarih ve sorumlu tutulacakları ders konularının netleşmemesi yanında bir de sınavın puan hesaplamasındaki belirsizliklerin eklenmesini görüyor. Sınavın sonuçlarının okul kontenjan sayılarını da olumsuz etkileyeceğini belirten veliler, örneğin, 120 kişi alınacak okulda aynı nota sahip öğrencilerin olması okul kapasite sayısını da zorlayacağını, bunların önüne geçmenin yollarından birinin de okul başarı puanı olduğunu ifade etti.

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13/04/2021 10:54