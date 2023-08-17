BİZ HOŞGÖRÜYÜ, YARDIMLAŞMAYI, DAYANIŞMAYI NE ZAMANDAN BERİDİR UNUTTUK, CEHALETİ HAKİM KILDIK? BU KÖTÜLÜK. KÖTÜLÜĞÜN SIRADANLAŞMASI

EN KÖTÜSÜ NEDİR? ARAMIZDA YAŞAYAN BİRİLERİNİN, BU CESARETE SAHİP OLMASI. ARAMIZDA YAŞAYAN BİRİLERİNİN, BU KADAR CAHİL CESARETİNE SAHİP OLUP BUNU YAŞAMA GEÇİREBİLMESİ

Hızla yozlaşan, hızla bize yabancılaşan, hızla üzerinde yaşayanların kıymetini bilmediği bir ortama itildik. Dün Apostolos Andreas Manastırı’nda yaşanan olay aslında bu yozlaşmanın, pervasızlığın, sınırsızlığın ve elbette vasatlığın vücut bulmuş halidir

Dünyanın neresinde isterseniz yaşayın. İstediğiniz eğitimi alın ya da istediğiniz kadar cahil olun veya istediğiniz cahil cesaretine sahip olun. Toplum içerisinde kime nasıl davranmanız gerektiğini bilmek zorundasınız. Maalesef bu ülkede yaşayan ama bu ülkenin kıymetinin ne olduğunu bilmeyenler var

Böyle bir özgürlük yok, böyle bir cesaret de olmamalı. Ne demek arkadaş ya? Sen manastıra gideceksin ve üstelik oraya turist götüreceksin. Yani manastır senin ekmek paran. . Bu bir, iki, oradaki papaz da her şeyden önce inanç sahibi bir insan. İnsan ekmek yediyi tasa pisler mi? Beyfendi pisledi

Hem turizme hizmet edeceksin, hem altına araba verecekler, hem Hıristiyan turistlerden ekmek paranı kazanacaksın hem de onlara gövde gösterisi yapacaksın. Yetmedi bunu kameraya alıp birilerine bir şey ispat edeceksin. Bu körkütük cehalet

Herhangi bir camide, herhangi bir imama böyle davranılmasını ister miyiz? Bu sorunun cevabı “evet” ise o zaman bu davranıştan normal. Empati yapamıyorsak, bir noktaya varmamız da mümkün değil. Hiçbir din adamı eminim o papazın yerinde olmak istemez

Bu kötülük. Kötülüğün sıradanlaşması. Bunları yapan, yayan birilerinin olması… İnsan ister istemez kendine soruyor: Biz ne ara bu kadar kötü bir toplum haline geldik? Biz hoşgörüyü, yardımlaşmayı, dayanışmayı ne zamandan beridir unuttuk, cehaleti hakim kıldık?

Ama en kötüsü nedir bilir misiniz? Aramızda yaşayan birilerinin, bu cesarete sahip olması. Aramızda yaşayan birilerinin, bu kadar cahil cesaretine sahip olup bunu yaşama geçirebilmesi. Buna karşı bu adanın değerini, insanlığını, renklerini bilen herkesin karşı çıkması gerekiyor

Sevindiğim ise şu: İçişleri Bakanı Dursun oğuz, ilgili yasa uyarınca gerekli girişimleri başlattıklarını açıkladı. İlgili şahsa dava okunacak. Muhtemelen hangi şirkette çalışıyor bilmiyorum, çalıştığı şirket de kendisini açığa alacak. Doğrusu da bu

Zor olan, toplum içerisinde yaşayıp ne yapacağını, nasıl davranacağını bilmeyen insanların sayısının giderek artması. Esas mücadele edilmesi gereken, çağdaş, donanımlı, bu ülkeye gerçekten hizmet etmek isteyenlerin daha fazla göç etmesini seyredemeyiz

Yozlaşma dediğimiz şey, ülkenin genelini etkiliyor. Görmemiz, ders çıkarmamız gereken konu budur. Siyaseti kendini dar ve vasat bir alana hapsetti. Öğreten, geliştiren, değiştiren değil, sürekli alan, küçülten ve yozlaştıran bir hal aldı… Bu alandan çıkmayan siyasetin icraat üretmesi de mümkün değil

Maalesef her gün, ama her gün bu küçücük cennet köşesinde, cehennemi yaşamamız için ya da cehenneme döndürüldüğünü anlamamız için bir olay gündeme geliyor. Rüşvet, hırsızlık, şiddet, gericilik bu ülkeyi esir aldı