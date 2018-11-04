Böyle kutlama görülmedi! 195 bin dolar bahşiş...

Amerikan Beyzbol Ligi MLB’de sezonu şampiyon tamamlayan Boston Red Sox, bu başarısını çılgın bir partiyle kutlarken hem içki hem de para su gibi aktı.

Los Angeles Dodgers’ı yendikleri final serisisi beşinci maçı sonrası Los Angeles’ın ünlü gece kulüplerinden Nightingale Plaza’ya giden ekip burada 43 şişe şampanya ve 17 şişe viski sipariş verirken yaklaşık 300 bin dolarlık hesap ödedi. Oyuncular ayrıca 195 bin dolar bahşiş bıraktı.

Kulüp, Boston’da da bir parti düzenlerken burada da 300 bin dolara yakın para harcadı.