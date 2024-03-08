Böyle tesadüf görülmedi! Uçakta kendisiyle karşılaştı

Mark Garland, Tayland yolculuğu için gittiği Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda check-in yaptıracağı sırada görevli ona zaten check-in yaptırdığını söyledi.

Duruma şaşıran Mark ve görevli kırk dakika süren karışıklığın ardından uçakta Mark Garland adında bir başka kişinin daha olduğunu öğrendi.



İki Mark, gidiş salonunda buluştu ve sadece aynı adı paylaşmadıklarını, aynı zamanda oldukça benzer göründüklerini görünce hayrete düştüler.



Tesadüfler, kendilerini uçakta yan yana otururken bulduklarında da devam etti ve uçuşun geri kalanını sohbet ederek geçirdiler.



Biri 62 diğeri 58 yaşında olan iki adam yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta evlerde yaşadıklarını öğrendiler. 58 yaşındaki Mark bir otobüs şoförüydü, diğer Mark ise bir inşaat sektöründe çalışıyordu.

Bunun ilk karşılaşmaları olmadığını inşaatçı Mark'ın şoför Mark'a otobüsüne daha önce bindiğini söylemesiyle fark ettiler.

"BANA ÇOK SORUN YAŞATTIN"



İkilinin ortak bir arkadaşı olduğu, ikisin de bekar ve dört çocuğa sahip oldukları gibi başka benzerlikler de ortaya çıktı.



Olayı anlatan ikiliden otobüs şoförü Mark, "Bu çok tuhaftı biraz şaşkınlıktan sonra olayı anladığımız zaman ikimiz de gülmeye başladık" dedi.



"Bana çok sorun yaşattın" dedim, o da "sen bana çok sorun yarattın" dedi. Pasaportlarını birbirlerine gösteren adamlar gülmeye başladı ve bunun bir şaka olduğunu düşünüdü.



İnşaatçı Mark şunları ekledi: "Bu çılgıncaydı hiç böyle bir şey beklemiyordum, başka bir Mark Garland'ın daha olduğunu söylediler, gelip pasaportumu görmek istediler. "Neler oluyor!" diye düşündüm" dedi.

İLETİŞİM HALİNDE KALACAKLAR

Aynı görünmenin, aynı adı taşımanın ve birbirine yakın yaşamanın yanı sıra, her iki adam da Tayland'a karşı ortak bir tutkuya sahip olduklarını keşfetti. Biri 13 diğeri ise 83 kere Tayland'a gittiğini söyledi.



Uçak yolculuğunun sonunda, iki Mark Garland iyi dost oldular ve iletişim halinde kalmaya söz verdiler.



Hatta Tayland'da buluşmayı bile planlıyorlar.