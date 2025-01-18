Böyle transfer teklifi görülmedi: Neymar'ın transferi için 2 yıl önce ölen Pele'den destek aldılar!

PSG'den 90 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Al Hilal'de sakatlıklar nedeniyle 1.5 yılda sadece 7 maçta forma giyebilen Neymar'ın Suudi kulübünden ayrılması gündemde.

Al Hilal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve mukaveledeki opsiyon maddesinin de kullanılması beklenmeyen Brezilyalı yıldızın şimdiden takımından ayrılabilececeği ileri sürüldü.

32 yaşındaki yaşındaki futbolcunun, altyapısından yetiştiği Santos'un bu flaş transfer için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Brezilya basınından Globo'nun haberine göre; Santos, Neymar'ı 6 aylığına kiralamak için Al Hilal ile görüşmelere başladı.

Haberde, Brezilya kulübünün bu transfer için futbolcunun babasıyla bir görüşmede bulunduğu ve 2022 yılında hayatını kaybeden efsane futbolcu Pele'nin seslendirmesiyle oğlunun neden eski takımına dönmesi gerektiğini anlatan yapay zeka destekli bir videonun da yer aldığı bir sunum yaptığı belirtildi.

Neymar'ın babasının bu sunumdan çok etkilendiği ileri sürüldü.

MLS'in takımı Chicago Fire'la da adı anılan Brezilyalı yıldızın, yakın zamanda kariyeri ve yeni takımıyla ilgili bir karar alması bekleniyor.