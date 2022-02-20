Böylesine hayati bir sorun bu kadar uzun bir süre niye çözülmez?

Telefonun ucundaki kadın, “Yazın Ali Bey, ilaç bulamıyoruz” dedi yine bugün….

Yine arttı bu şikayetler, telefonlar alıyoruz, sokakta bizi gören vatandaşlar “Devlet hastanelerinde ilaç yok” diye tepkisini ortaya koyuyor.

Maddi gücü yeten özel hastanelerden ve özel eczanelerden ilaç satın almaya çalışıyor ama oralarda da bazı ilaçlar bulunamıyor…

Vatandaşlar “yazın bunu” diyor ya, sırf bu konuda en az 6 yazı yazdım, başka yazılarımın içinde de defalarca konuya değindim.

Televizyon programında konuk ettiğim devlet yöneticilerine defalarca bu konuda soru yönelttim…

Programıma katılan muhalefet milletvekilleri, sivil toplum örgütü temsilcileri defalarca bu konuda eleştiriler yaptı.

Başka basın kurumları ve gazeteci arkadaşlarımız da bu konuyu sık sık gündeme getiriyor.

Daha geçen cuma günü Yenidüzen gazetesi ilaçsızlık sorununu “İlaç yok, duyan yok” başlığıyla manşet yaptı.

Sanırım hatırlıyorsunuzdur, bu konuda Lefkoşa’da eylem bile yapıldı…

6 ayı aşkın bir süredir bu ülkede ilaç sorunu var.

Böylesine hayati bir sorun bu kadar uzun bir süre çözülemez mi?

Pandemi nedeniyle ilaç temininin zorlaştığını biliyoruz ama devlet bunun üstesinden gelebilmelidir.

Bir sorun bu kadar uzun sürmemelidir, başta kanser hastaları olmak üzere hayatı ilaçlara bağımlı hastalar bu şekilde mağdur edilmemelidir.

Bir devletin ilaç deposu bu kadar uzun süre ilaçsızlık çekmemelidir.

Kanser hastaları, özel hastanelerden veya özel eczanelerden satın almak zorunda kaldıkları ilaçları, yüksek fiyatından dolayı ödeyemeyecek duruma geldikleri söylüyor.

Daha da kötüsü, hastalar bazı ilaçları özelde de bulamıyor, yani ülkede bulmak zor.

Yenidüzen’den Derya Ulubatlı’ya konuşan, sağlıkla ilgili derneklerin temsilcileri, ilaç bulamamanın hastaları hem fiziksel hem de psikolojik olarak olumsuz etkilediğini söylüyor.

Düşünün ki, hayata tutunmanız için gerekli olan ilacı bulamıyorsunuz, hayatınızdan endişe ediyorsunuz. Ne kadar kötü bir durum değil mi?

Biliyor musunuz, gazeteye konuşan vatandaşlar sorunun çözüleceğine artık inanmıyor.

Gazeteye konuşan vatandaşlar, ilaç temin etme konusunda ciddi sıkıntılar yaşadıklarını, bazen hiç ilaç bulamadıklarını, bazen de doktorun yazdığı miktarın altında ilaç temini yapabildiklerini anlattı. Bu durumun kendilerini mağdur ettiğini vurgulayan vatandaşlar, maddi durumu yetersiz olan kişilerin dışarıdan da ilaç temin edemediği için hayati risk taşıdığını ve artık konuya bir çözüm üretileceğine dair umutlarını yitirdiklerini kaydetti.

Yani devlet, vatandaşını umutsuzluğa sürüklüyor.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, rutin olarak 21 günde bir kemoterapi alması gereken hastanın bir sonraki seansa ilaç bulup bulmayacağının belli olmadığını, bazı hastaların ilacının gelmediğini, tedavisi ertelendiğini söyledi.

Devletin bu çileyi vatandaşına yaşatmaması gerektiğini ifade eden Kocaismail, “Zaten kanser olan bir kişi ‘yaşayabilecek miyim’ korkusunu her zaman taşıyor. Bu noktada tek sarıldığı şey ilaçları ve doğru bir tedavi alma ihtimalidir. Bazen beni arıyorlar, ‘ilaçlarımız gecikti, ne yapacağız?’ diye soruyorlar, cevap veremiyoruz. İlaç Eczacılık Dairesi de herkese ilaç yetiştirebilmek için azar azar dağıtım yapıyor ama bu kesinlikle bir çözüm değildir” diyor.

Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkanı Emete İmge, tedaviye erişimin en temel hasta hakkı olduğuna dikkat çekerek, toplumum yüzde 86’sının yeterli ilaç temini boyutunda sağlık sisteminden memnun olmadığını vurguladı.

Kıbrıs Türk MS Derneği Başkanı Sibel Hançerli de ilaç almaya giden MS hastalarının miktar olarak az ya da eksik ilaç alabildiğini, bunun da hastalarda psikolojik olumsuzluklara yol açtığını ve onlara ‘ilaç her an bitebilecekmiş gibi’ hissettirdiğini, hastaların psikolojisinin etkilendiğini söyledi.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit de üyelerinin kullandığı birçok ilaç ve tıbbi malzemeyi sponsorlar aracılığıyla para bularak karşıladıklarını ancak herkese yetişemediklerini belirtti.

Gazeteye konuşan kanser hastaları, ilaç bulamamanın morallerini bozduğunu, umutlarını kırdığını söylüyor.

Görüyor musunuz ilaç sorununun ne kadar ciddi olduğunu ve hastalar üzerinde bıraktığı etkiyi.

Anlaşılan ülkeyi yönetenler, ilaç sorununun ciddiyetini henüz kavrayabilmiş değil.

Böylesine hayati bir sorunu çözmekten aciz olan, aylardır bu sorunu çözmesi gerektiğini özümseyemeyen ülke yöneticileri, gerçekten tam bir hayal kırıklığıdır.

Hani bazen en önemsenen konu için; “işi gücü bırak, bu işe bak” derler ya. Devletin de işi gücü bırakıp bu ilaç sorununu çözmesi gerekiyordu.

Ülke yöneticileri, “ilaç sorununu” öncelikli konular arasına almalıydı, bu soruna eğilmeliydi ve bu sorunu çözmeliydi ama yapmadılar, yapamıyorlar.

Onlara bu sorunun ciddi, hayati bir sorun olduğunu anlatmak için daha ne yapılmalı ne söylemeli acaba?

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20/02/2022 22:29