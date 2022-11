Boynumuzu kütletmenin neden bizi öldürebileceğini gösteriyor

Josh Hader’ in boynu yine onu rahatsız etmekteydi.Birkaç haftadır bu durum keyfini kaçırmakta ve son zamanlarda hafif bir gerinmenin kendisin rahatlama sağlayabileceğini düşünmekteydi. 28 yaşındaki genç, Washington Post’a “Boynumu gerdim” demiş ve “muhtemelen yapmam gerekenden daha fazla elimle boynuma baskı uygular uygulamaz, bir çıt sesi duydum” şeklinde eklemiştir.

Bir saatten daha kısa bir süre sonra Hader, hastanenin acil servisinde yürüyemeyen ve doktorların kendisine dedikleri, boynundaki pıhtıyı oluşturan atardamarındaki bir yırtığın neden olduğu “büyük bir inme” nedeni ile çektiği acıdan muzdarip olacaktı.

Hader’ i tedavi eden Oklahoma City’ deki Mercy Hastanesi’ nden bir doktor olan VanceMcCollom, bu hafta KOCO ‘ya verdiği demeçte, bu durum hakkında “Ölebilirdi” demiştir. McCollom, Hader’ in boynundaki en önemli arterlerden biri olan, boyun içinden beyne ulaşan vertebral arterini yırttığını söylemiştir.

İnme(Felç) nöroloğu olan Kazuma Nakagawa,The Post’a verdiği demeçte; bir vertebral arter yırtılmasının veya diseksiyonunun, 20′ li veya 30′ lu yaşlarda gençleri etkileyebilecek felçlere neden olduğu ve kişinin sağlığında bu konuda yapılacak bir şey olamadığı bilinen bir durumdur, demiştir.

Aynı zamanda Queagaulu’dakiQueen’s Tıp Merkezi’ndeki Kapsamlı İnme Merkezinin tıbbi direktörü olan Nakagawa, boyun kütletmesinin yırtılmaya yol açması nadir olsa da, duyulmamış bir şey değildir, demiş. Ve “İnsanların sadece ani boyun ağrısının potansiyel olarak inmenin başlangıç noktası olabileceğini bilmeleri gerekiyor” diye sözlerine devam etmiştir.

14 Mart’ta Hader, boynundaki tanıdık acıyı hissettiğinde ve onu hafifletmeye çalıştığı zaman Oklahoma, Guthrie’ deki evinde çalıştığını aktarmıştır.

“Boynumu sağa sola çevirirken elimden geldiğince çıt-çat sesleri çıkarmamaya çalışıyordum” demiştir.

“Ancak birden kütletmesi ile sona erdi.” Kütleme sesini duyduktan hemen sonra, Hader’ in sol tarafı uyuşmaya başlamıştı. Hader, eski bir polis memuru olarak yaşadığı deneyimlerden yola çıkarak, yüz felci olup olmadığını görmek için hızlı bir şekilde kontrol ettiğini söylemiştir.

Yüzündeki kasların hepsi iyi çalışıyormuş gibi göründüğü için bir sinir sıkışıklığı olduğu sonucuna varmış ve birkaç buz torbası alması gerektiğini düşünmüştü ancak Hader, o an bir şeylerin çok yanlış olduğunu fark ettiğini söylemiştir.

“Mutfağa yürürken, kelimenin tam anlamıyla sadece 45 derecelik bir açıyla yürüyebiliyordum” demiştir.

“Kelimenin tam anlamıyla düz yürüyemedim ve neredeyse tam soluma doğru yürüyordum.”

Birkaç dakika sonra, kayınpederinin onu hastaneye götürmek için gelmesi gerektiğine değinmiş ve Hader, bu arada durumunun ciddi bir şekilde kötüleştiğini söylemiştir.

Yaklaşık yarım saat uzaklıktaki acil servise geldiklerinde ise Haderartık hiç yürüyemiyordu ve tekerlekli sandalyeye ihtiyacı vardı. BT taraması ndan sonra beyninde kanama olmadığını belirten Hader, doktorun felç geçirdiğini ve kan pıhtılarını çözen doku plazminojenaktivatörü veya tPA olarak bilinen bir ilacı alması gerektiğini söylemiştir.

Hader, “Orada oturduğumu ve doktoru duyduğumu, tPA’yı uygulamak için 12 dakika geçirdiklerini duyduğumu hatırlıyorum” demiştir. “İşte o zaman her şey dank etti.”“Hala inanmak istemiyordum. Fakat ‘Hayır, bu şu an oluyor’ der gibi her şey başıma çöktü” diye sözlerine devam etmiştir.

Eşi Rebecca, The Post’a, kocasının felç geçirdiğine inanamadığını söylemiş ayrıca ona her zaman boynunu kütletmemesi gerektiğini söylediğini belirtmiştir.

“Bunun başka bir şey olması gerektiğini düşündüm” demiştir. “Çok genç. Çok garipti. Hastaneye kadar süren bütün yol boyunca, felç olmasını dışında tutarak hep farklı olasılıklar düşündüm.”

Hader, rehabilitasyon merkezine bırakılmadan önce, birkaç gün boyunca yoğun bakım ünitesinde kaldığı Mercy Hastanesine nakil edildiğini söylemiştir. “Çok korkmuştum,” demiştir.

Rebecca Hader. “O, öleceğinden asla endişe etmediğini söylüyor. Ancak ben tamamen, öleceği için endişeleniyordum.” Hader sadece hayatta kalmakla kalmamış aynı zamanda fizyoterapinin de yardımıyla ayaklarının üzerinde durup birkaç hafta içinde yürümeye başlamıştır.

“Son iki hafta boyunca, evin etrafında çok daha fazla yardım edebildim, düzenli ev işleri yaparak ya da bir ve beş yaşındaki çocuklarımızla ilgilenmeye yardımcı oldum” ifadelerini dile getirmiştir.

“Ondan önce, tamamen yararsızdım.” Hader, bilişsel veya konuşma kabiliyetini kaybetmemiş olmasına rağmen, diğer kalıcı semptomların yanı sıra hala denge sorunları, sol kolunu kontrol etmekte zorluk çekme ve sağ kolunda ve bacağında duyum eksikliği olduğunu da belirtmiştir.

Nakagawa, Hader’ in durumunun çok daha kötü olabileceğini söylemiş ve Hader’ in yaşadığı inme türünden bahsederken “Bu tip inmeler aslında çok ölümcül,” demiştir.

Nakagawa, boynundaki vertebral arterlerin, beyinde kanla temasa geçilmesinde kritik rol oynayan baziler arter haline gelmesi için beyinde birleşiyor, demiş. Ayrıca “Beyin sapı, beynin kalbi ve ruhu. Onsuz, beynimiz çalışmaz” eklemiştir.

Eğer vertebral arterdeki bir yırtık baziler arteri etkilerse, Nakagawa inmenin ölümcül olabileceğini, komaya neden olabileceğini veya bir kişiyi kalıcı vejetatif bir durumda bırakabileceğini ifade etmiş bulunuyor.

Boyun Masajı

CBS haber kanalının raporuna göre; 2016 yılında, 34 yaşındaki model Katie May, boynunda sıkışmış bir sinir için masöre gittikten sonra felçten ölmüştür. Huff Post’a göre yapılan otopside, May’ın vertebral arterinin “boyun masajı” sonucu parçalandığını bulmuştur.

Hader, durumunun, sadece birkaç hafta önce bir vasküler uzmanı ziyaret ettikten sonra ne kadar korkunç olabileceğini öğrendiğini söylemiştir.

Hader, ‘Doktor, parmaklarını birbirine çok yaklaştırdı ve bana ” Komaya işte bu kadar yakındın “dedi’ şeklinde açıklamıştır. JoshHader da eşi de, boyun çatlamasının felce neden olabileceğini asla bilmediklerini söylemişlerdir.

Nakagawa birkaç vakayla karşılaştığını ancak bunun nadir bir olay olduğunu belirtmiştir. İnme topluluğundaki uzmanlar hala kütletme esnasında, bütün insanlarda bu olay gerçekleşmezken neden bazı insanların arterlerinde yırtılma görüldüğünü bilmeseler de, kan damarlarının duvarlarının kişiden kişiye farklılık gösteren ve dayanıklılığın bu duvarların sağlamlığı ile bir ilgisi olabileceğine dair ‘içlerinde bir his’ var.

Nakagawa’ ya göre, ‘Zamanın neredeyse yüzde 99.9’unda boynunuzukütletiyorsunuz ve bunda bir sıkıntı yok’

Ancak Hader, boyun kütletme günlerinin sona erdiğini söylemiştir. “Hala arada bir dürtüyle uyanıyorum ve kendimi kütletmemek için durdurmak zorundayım. Bu hala benim için bir mücadele, ama kesinlikle ve kesinlikle artık boynumu kütletmek istemiyorum” demiştir.

Bu habere tepkiniz:



17/11/2022 20:25