Boyra: Özgürgün sözünü tutmadı

(Kamalı Haber)

Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün ayrılmış olduğu eşine boşanma aşamasında vermiş olduğu vaatleri yerine getirmediği için açılan hukuk davası Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Hale Ahmetraşit Dağlı’nın huzurunda görüşüldü.

Duruşmada Özgürgün’ün adına avukat Eda Aşan, Hatice Dilek Karakuzu’nun adına ise avukat Boysan Boyra, hazır bulundu. Dava 12 Ekim’e ertelendi. Davanın ardından basına bilgi veren Boysan Boyra, “Hüseyin Özgürgün, davada avukatının aracılığıyla Lefke’deki evi ile Gönyeli’deki bir taşınmaz malı hükümlü borcuna karşılık ayrıldığı eşi Hatice Dilek Karakuzu’ya vermeyi teklif etti. Biz de, Gönyeli’deki taşınmaz malın referanslarını bilmeden cevap veremeyeceğini beyan ederek, karşı tarafın taşınmaz malla ilgili referans vermesini talep ettik. Dava teklifin değerlendirilmesine olanak sağlamamız amacıyla 12 Ekim’e ertelendi” açıklamasında bulundu.