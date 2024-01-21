Boyun, sırt ve bel ağrılarını önlemenin 5 yolu

İş hayatı, pek çok kişinin hayatını sürdürebilmesini sağlarken diğer yandan da sağlığa zarar verebiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 2020'de belinden sorun yaşayan kişi sayısı dünya çapında 619 milyonu buldu. Engelliliğin birincil nedeni bel ağrısı oldu.

Birleşik Krallık'ın Guardian gazetesi boyun, sırt ve bel ağrılarını önlemenin 5 yolunu uzmanlardan aldığı bilgilerle şöyle sıraladı:

1 - Hareketli olun

Araştırmalar, egzersizin hem omurgadaki intervertebral disklere yönelik temel besinlerin ulaştırılmasında hem de o bölgedeki kasların geliştirilmesinde önemli rol oynayabildiğini gösteriyor.

Nottingham'da omurilik cerrahlığı yapan Michael Grevitt boyun, sırt ve bel ağrıları hakkında "Düzenli aerobik yapmak muhtemelen onları önlemenin en iyi yolu" diyor.

Kalbin ritmini hızlandıracak yürüyüş, hafif tempolu koşu, bisiklet ve yüzme gibi etkinlikler faydalı. Ancak özellikle hamstring ve ilye kaslarını geren egzersizler çok önemli.

Dr. Stephen Humble ise çok yoğun spor yapanlarda da bel fıtığı görüldüğünü vurgulayarak ölçülü olma çağrısı yapıyor.

Prof. Peter O'Sullivan dinlenme, uyku, sağlıklı beslenme ve zihin sağlığının önemine işaret ediyor.

2 - Sigarayı bırakın

Pek çok araştırma, sigara içmenin hem boyun hem de sırttaki sorunlarla bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor. Grevitt, şu ifadeleri kullanıyor:

Sigara içmenin intervertebral disklere yönelik kan akışını azalttığı ve daha da kötüye gitme oranını artırdığı ortaya kondu. Bu yüzden sırt ağrısı sigara içenlerde daha fazla görülüyor.

Emekli cerrah Philip Sell ise obezitenin önemli bir faktör olduğunu belirtiyor.

3 - Sandalyeden kalkın

Grevitt bu öneriyi şöyle destekliyor:

Biz avcılık ve toplayıcılıktan evrimleştik. Bu yüzden bizim dizaynımız, bir bilgisayarın karşısında oturmaya ya da koca gün telefonlara bakmaya yönelik değil.

Philip Sell ise omurgaya yük bindirmenin en iyi yolunun ayakta durmak olduğunu söylüyor. Bu sebeple işiniz masa başındaysa yüksekliği ayarlanabilir bir model tercih edip işinizi ayakta görmek daha iyi olabilir.

Eğer bu mümkün değilse bel ve kalça bölgelerini destekleyen sandalyeler kullanmak gerekiyor. Ancak sandalyede otururken de nasıl durduğunuz önemli. Mesela öne doğru yaslanmak boyun kaslarını zorlayabiliyor.

O'Sullivan da sıklıkla sandalyeden kalkıp hareket etmenin önemini vurguluyor.

4 - Bir şey kaldırırken dikkatli olun

Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren Unison sendikasının verilerine göre ülkede her yıl 300 bin kişi ağır kaldırdığı için sorun yaşıyor.

Bu nedenle ağırlık kaldırırken dizleri kırarak iki eli de kullanmak önemli.

5 - Ağrı hissettiğinizde yatakta yatmayın

Grevitt, "Yatakta ne kadar fazla kalırsanız o kadar kuvvetten düşersiniz" diye uyarıyor. Ağrıdan kaçınmak için hareketsiz kalmanın vücuttaki kasları güçten düşürdüğünü belirtiyor. Egzersiz yapmanın önemini de bir kere daha vurguluyor.

Independent Türkçe