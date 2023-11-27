Bozatlı anısına kırdılar
Cahit Bozatlı anısına geleneksel olarak gerçekleştirilen kırış şampiyonası hafta sonu yapıldı
27/11/2023
Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen Cahit Bozatlı kırış şampiyonası dün (Pazar) gerçekleştirildi.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde tüm bölgelerden sporcuların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen Cahit Bozatlı Kırış Şampiyonası’nda dereceye girenlere ödüllerini federasyon başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, Cahit Bozatlı’nın ailesi verdi.
BAYANLAR KIRIŞ SONUÇLARI
1.Kategori: 1. Emine Feyza Şahin 2. Hayriye Yetek 3.Ela Yağızsoy
2.Kategori: 1. Hira Çetinkaya
3.Kategori: 1. Melek Ünver 2. Sophıe Akınyı
4.Katagori: 1. Havin Yılmaz 2. Zeynep Kürekçi
5.Kategori: 1. Şevin Berfin Güngör 2. Anelia Belen
6.Katagori: 1. Hira Kürekçi 2. Zeliha Arpacıoğlu
ERKEKLER KIRIŞ SONUÇLARI
1.Kategori: 1.Bekir Buobuo Sov 2. İbrahim Tutaman 3. Doğuhan Selmanoğulları
2.Kategori: 1. Yusuf Tuğra Mertgenç 2. Demir Alp Aslan
3.Kategori: 1. Ali Arpacıoğlu 2. Muhammet Mustafa Mertgenç 3. Yağız Sarıkurt
4.Kategori: 1. Karan Arkın Akalın 2. Ali Efe Günay
5.Kategori: 1. Şakir Atınç Yağızsoy 2. Muhammed Niyazi Türkmen
6.Kategori: 1. Yankı Satır 2. Aslan Kuzey Yüksel
7.Katagori: 1. Yunus Emre Tomak
8. Katagori: 1. Deniz Güneş Dinçer. 2. Barış Sofuoğlu 3. Artem İvanov
9.Katagori: 1. Alexander Molodtsov. 2. Davut Jorayev