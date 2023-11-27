Bozatlı anısına kırdılar

Cahit Bozatlı anısına geleneksel olarak gerçekleştirilen kırış şampiyonası hafta sonu yapıldı

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27/11/2023

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Bozatlı anısına kırdılar


Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen Cahit Bozatlı kırış şampiyonası dün (Pazar) gerçekleştirildi.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde tüm bölgelerden sporcuların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen Cahit Bozatlı Kırış Şampiyonası’nda dereceye  girenlere  ödüllerini federasyon başkanı Senior Grand Master  Eyüp Zafer Gökbilen, Cahit Bozatlı’nın ailesi verdi.

 

BAYANLAR KIRIŞ SONUÇLARI

1.Kategori:      1. Emine Feyza Şahin             2. Hayriye Yetek             3.Ela Yağızsoy

2.Kategori:      1. Hira Çetinkaya       

3.Kategori:      1. Melek Ünver                       2. Sophıe Akınyı        

4.Katagori:      1. Havin Yılmaz                      2. Zeynep Kürekçi       

5.Kategori:      1. Şevin Berfin Güngör           2. Anelia Belen                     

6.Katagori:         1. Hira Kürekçi                   2. Zeliha Arpacıoğlu

 

ERKEKLER KIRIŞ SONUÇLARI                                               

1.Kategori:      1.Bekir Buobuo Sov              2.  İbrahim Tutaman          3. Doğuhan Selmanoğulları

2.Kategori:      1. Yusuf Tuğra Mertgenç        2. Demir Alp Aslan                

3.Kategori:      1.  Ali Arpacıoğlu                   2. Muhammet Mustafa Mertgenç    3. Yağız Sarıkurt

4.Kategori:      1. Karan Arkın Akalın            2.  Ali Efe Günay                                   

5.Kategori:      1. Şakir Atınç Yağızsoy          2. Muhammed Niyazi Türkmen                                             

6.Kategori:      1. Yankı Satır                          2.  Aslan Kuzey Yüksel

7.Katagori:      1. Yunus Emre Tomak

8. Katagori:        1. Deniz Güneş Dinçer.       2. Barış Sofuoğlu             3. Artem İvanov

9.Katagori:         1. Alexander Molodtsov.    2. Davut Jorayev

27/11/2023 15:07
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TAGS: Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu, cahit bozatlı, anı,
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