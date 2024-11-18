Bozatlı anısına yarıştılar
Cahit Bozatlı anısına düzenlenen Hyong-Kata şampiyonası dün Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirildi
18/11/2024
Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen Cahit Bozatlı Hyong Kata şampiyonası dün (Pazar) gerçekleştirildi.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde büyük bir katılımla gerçekleşen Cahit Bozatlı Hyong-Kata şampiyonasına tüm bölge sporcuları katılırken müsabakalarda büyük çekişme yaşandı.
Şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Cansu Keskin, Fehat Jorayev ve federasyon hakem heyeti yönetti.
Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.
Bayanlar Hyong Sonuçları
1.Kategori: 1. Emine Şahin 2. Süümeyye Doğru 3. Fatma Dilem Dilekçi
2.Kategori: 1. Utku Kain Yeleğen 2. Azra Güler Karataş 3. Müesser Serdar
3.Kategori: 1. İnci Demir 2. Melisa Türkmen 3. Azra Arslan
4.Kategori: 1. Tuvana Yeleğen 2. Berrak Su Kaplan
5.Katagori: 1. Arosha Anari 2. Duru Nisa Üzüm 3. Gülenay Çağlar
6.Katagori: 1. Zeliha Arpacıoğlu 2. Zeynep Kürekçi 3. Melis Mina Kızıltaş
7.Katagori: 1. Melek Üner 2. Hira Kürekçi
Erkekler Hong Sonuçları
1.Kategori: 1. Alp Şengil 2. Çağıl Mavigözlü 3. Nesim Can Tosun
2.Kategori: 1. Kerem Kencabay 2. Emir Talha Keklik 3. Doğu Göktürk Yeleğen
3.Kategori: 1. Doruk Dinçer Kılıç 2. Hama Arslan
4.Kategori: 1. Arda Yavuzeş 2. Stew Kimpolo 3. Kıvanç Tükel
5.Katagori: 1. Ali Arpacıoğlu 2. Mustafa Kemal Çağlar
6.Katagori: 1. Şakir Atınç Yağızsoy 2. Yaman Doruk Durmaz
Bayanlar Kata Sonuçları
1.Kategori: 1. Mehri Yarashova 2. Maide Doğan
2.Kategori: 1. Beya Kaycin 2. Eyşan Doğan
3.Kategori: 1. Derya Celalleddinoğlu 2. Kadriye Diana Çelik
Erkekler Kata Sonuçları
1.Kategori: 1. Kirill Makolov 2. Şamil Aliev
2.Kategori: 1. Ahmet Şanverdi 2. Arnur Batyrgali 3. Timur Makuev
3.Kategori: 1. Amirali Batyrgali 2. Emirhan Rejepov
4.Kategori: 1. Arsenil Makalov 2. Barış Sofuoğlu
5.Kategori: 1. Amir Davletov 2. Davutjan Charyyev 3. Alinur Savrambayev
6.Kategori: 1. Konstantin Fedosiuk 2. Deniz Güneş Dinçer 3. Georgiy Voronov
7.Kategori: 1. Mikhail Khomyshin 2. Daniil Tiyutgugın
8.Kategori: 1. Oleksii Didukh 2. Artem Ivanov 3. Ali achilov
18/11/2024 09:15