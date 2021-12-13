Bozatlı anısına yarıştılar

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Cahit Bozatlı Kırış Müsabakaları önceki gün (Pazar) gerçekleştirildi.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen müsabakalarda Cumhurbaşkanı Tatar bir konuşma yaparak Cahit Bozatlı’nın ülke için yaptığı fedakarlıklardan bahsetti.

Cahit Bozatlı’nın, eski mücahit komutanlarından ve TMT’nin kurucularından biri olarak uzun yıllar, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı ve özgürlüğü için kahramanca mücadele etmiş çok önemli bir değer olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar; Cahit Bozatlı adına gerçekleştirilen anı turnuvasının çok önemli ve değerli olduğunu dile getirdi.

“Olağanüstü bir güzellik ve gayretle spor ve dayanışma için, uluslararası engellere rağmen spor adına yapılan bu güzel çalışmaları takdir ediyorum. Gençlerimizin gösterdiği başarılar, bizim başarımızdır. Sizi ve ailelerinizi kutluyorum. Sizin, uluslararası arenalarda KKTC’yi temsil etmeniz, bizim için gurur kaynağıdır. Farklı ülkelerden gelen sporcularla bizim sporcularımızın bir arada olması da son derece önemli ve KKTC adına büyük bir zenginliktir. Bu ülkede bir KKTC varsa, burada bağımsız ve özgürce yaşayabiliyorsak bizim atalarımızın verdiği bağımsızlık mücadelesi sayesindedir. Bu anlamda da Cahit Bozatlı’yı unutmadık, unutmayacağız. Ruhu şad olsun. Yapılan bu spor müsabakalarındaki kardeşlik ve dayanışmayı takdir ediyorum” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, bütün sporculara başarılar diledi

Yapılan müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Federasbyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ile Bozatlı Ailesi tarafından verildi.

Ödül Töreni Öncesi Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ile Federasyon Başkanı Seinor Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, Müsabakarın anısına Başarılı kulüp temsilcilerine Anı Şildi verdiler.

Müsabakalarda Girne Bölgesi Şampiyon olurken , İkinciliği Lefkoşa Bölgesi , Üçüncülüğü Gazimağusa, Dördünrcülüğü İskele, Beşinciliği Güzelyurt bölgesi kazandı.

BAYANLAR KIRIŞ

1.Kategori: 1.Stefaniya Gukovskaya 2.Öncel Alyanak 3.Karmen Küçük

2.Kategori: 1.Masal Akarpınar 2.Sinem Naz Süvari 3.Bingül Özfaik

3.Kategori: 1.Almira Keşkek 2.Jülide Bölükbaşı 3.Ayşe Nisa Eğilmez

4.Kategori: 1.Açelya Ergin 2.Fatima Ghaderi 3.Hatice Alyanak

5.Kategori: 1.Yağmur Sel 2.Hilal Ülkü Yılmaz 3.Elif Baştaş

6.Kategori: 1.Nisa Gukayeva 2.Şebnem Eryiğit 3.Derin Su Tunçbilek

7.Kategori: 1.Kadriye Diana Çelik 2.Spellane Gankama 3.İlayda Saygınel

8.Kategori: 1.Rabia Tarım 2.Elena Pakhomova 3.Didem Yener

9.Kategori: 1.Safiye Ahmedova 2.Berfin Kaya 3.Medina Akhmatova

10.Kategori: 1.Derya Celaleddinoğlu 2.Milana Kshikova 3.Elif Elizavet Çelik

11.Kategori: 1.Alexandra Khomshina 2.Viktoriya Alpsaran

12.Kategori: 1.Pınar Akarpınar

ERKEKLER KIRIŞ

1.Kategori: 1.Daniel Khymshin 2.Sam Norozi 3.Ömer Faruk Türe

2.Kategori: 1.Emrullah Baştaş 2.Ali Liman 3.Timur Özfaik

3.Kategori: 1.Yakup Kağan 2.Fethi Özfaik 3.Maxim Sopyluk

4.Kategori: 1.Ali Ersoy 2.Muhammed Sefa Kılıç 3.Hüseyin Bölükbaşı

5.Kategori: 1.Deniz Tunçbilek 2.Yiğit Efe Harputlu 3.Ege Salih Babacan

6.Kategori: 1.Abdullah Baştaş 2.Doruk Türkmen 3.Ahmet Alp Hopurcuoğlu

7.Kategori: 1.Özkay Ramiz 2.Çetin çiftsüren 3.Yusuf Seyhan Şen

8.Kategori: 1.Halil Bildik 2.Emirhan Özkan 3.Malik Kshikov

9.Kategori: 1.Samuel Mawuye 2.Fadiga Karamolla 3.Pegux Staphane Souagnon

10.Kategori: 1.Mubarak Abdurrahim 2.Younus Kane 3.Denktaş Karamahmutoğlu

11.Kategori: 1.Emir Recepov 2.Samir Şimşek

12.Kategori: 1.Nikita Gordeev 2.Semih Türkmen 3.Arda Özalemdar

13.Kategori: 1.Şevket Bilgin 2.Tuğra Tığ 3.Kemal Köstü

14.Kategori: 1.Timur Leonov 2.Deniz Güneş Dinçer 3.Artem Ivanov

15.Kategori: 1.Barış Sofuoğlu 2.Georgiy Voronov 3.Konstantin Fedosiuk

16.Kategori: 1.Aleksandr Molodtsov 2.Berk Vladislav Fidan

17.Kategori: 1.Ali Achilov 2.Timur Şimşek 3.Oleksii Didukh

18.Kategori: 1.Gleb Yurchenko 2.Oleksandr Didukh

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13/12/2021 17:57