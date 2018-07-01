Bozdağ: Kimyasal hadımı devreye sokacağız

Türkiye Başbakan Yardımcısı Bozdağ, minik Eylül'ün öldürülmesine ilişkin, "Cinsel kastrasyon dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız." dedi.

TC Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Ankara'nın Polatlı ilçesinde 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesine ilişkin, "Cinsel kastrasyon dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız" ifadelerini kullandı.

Küçük Eylül'ün öldürülmesini "vahşice bir cinayet" olarak nitelendiren Bozdağ, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak bu tür cinayetleri önleme konusunda ciddi tedbirler aldık bugüne kadar hükümet olarak. Önümüzdeki dönemde bu tedbirleri tekrar gözden geçirip cezaları daha da artıracak adımlar atacağımızı daha önce açıklamıştık ancak seçimin araya girmesiyle bu düzenlemeler yapılamamıştı. Yeni dönemde bu konularda cezaları daha da artıran adımları atacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek isterim."