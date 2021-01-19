Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer’in “Mart sonunda aşılanmış insanlara kapıları karantinasız açamazsak 2021’i kaybederiz” açıklamasına Northernland Yönetim Kurulu Başkanı Koral Bozkurt’tan destek mesajı geldi.

2021 yılının kaybedilmemesi gerektiğinin altını çizen Bozkurt “1 Nisan 2021’e hazır olursak, mükemmel bir iş yapmış olur” dedi.

2020 yılının inşaat sektörü için ciddi sıkıntılar yarattığına dikkat çeken Bozkurt, “Ülkeyi 1 Nisan 2021'e hazırlamak için zaman kaybetmemek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Koral Bozkurt’un açıklaması şöyle:

Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı sayın Cafer Gürcafer, içerisinden geçtiğimiz ve gelecekle ilgili tasarladığımız her şeyi özetlemiş. 1 Nisan 2021’e hazır olursak, mükemmel bir iş yapmış olur, 2020 kayıplarını gideririz. Aksi 2021’i de kaybederiz.

2020, sadece sektör için değil, ülke için de ciddi bir ekonomik sıkıntı ile geçti. Nüfusun az olmasını avantaja çevirmek ve sadace iş insanlarının değil, ülkenin de kayıplarını gidermek aslında basit bir planlamaya bakar.

Ülkemiz ciddi ekonomik kayıplar yaşandı. Sadece inşaat alanında değil, eğitim ve turizm alanında da.

Bu planlama, ülkemizin geleceğini şekillendirecek. İstihdam alanında da devlete vergi ödeyen kurum anlamında da yeni bir süreç mümkün.

Bu süreci bugün doğru yönetirsek, gelecek günler hepimiz için daha aydınlık olacak. Nisan 2021’de yepyeni bir ülkeye uyanmak mümkün. Az nüfus avantajını bunun için planlayabilmeliyiz.

Bu planlamayı yapmak ve ülkeyi, pandemi krizinden avantajla çıkarmak zor değil. Sadece görevde olanların bunu başarı ile tamamlaması, aşılama sürecinin adil ve hızlı bir şekilde yapılması kaçınılmaz.

İş insanları, elini taşın altından çıkarmadı. Bu süreçte de elimiz taşın altında olmaya devam edecek. Tek beklentimiz, adil ve hızlı bir aşılama süreci. Bize düşen bir görev varsa, yapmaya hazırız.

1 Nisan 2021, sadece ülkemiz için değil, bölgemiz için de gerçekçi bir tarihtir. Bu süreci, verimli kullanmak, aynı zamanda ülke sevgisi çerçevesinde görevimizdir. Sadece siyasetçilerin, ülkeyi yönetenlerin değil, biz yatırımcıların da. Biz işbirliğine hazırız. Ülkeyi 1 Nisan 2021'e hazırlamak için zaman kaybetmemek gerekiyor.

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19/01/2021 18:57