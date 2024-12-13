Bozkurt ailesinin cami ve ortaokulun yapımına karşı çıktıkları ortaya çıktı…

Adıyaman’da 35’i Şampiyon Melekler ve öğretmenleri olmak üzere 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel Davası devam ediyor. Şampiyon Melekeleri Yaşatma Derneği’nin adalet mücadelesi devam ederken davaya ilişkin çok önemli belgeler ortaya çıktı.

Ahmet Bozkurt’un tüm duruşmalarda “Yetki bendeydi” söylemi belgelerle çürüdü. Ahmet Bozkurt belediyeye imar değişikliği, bir cami ve ortaokul projelerinin iptali için dilekçe verdi. Söz konusu dilekçede Bozkurt tarafından bölgede bir caminin olduğu gerekçesi ile ikincisine gerek olmadığı belirtildi.

Davada şuan için gelinen noktada savcı, Bozkurt ailesinin otelde ara sıra kaldığına dikkat çekerek olası kast değiş bilinçli taksir ile yargılanmalarını istemişti.

Otelin sahibi Ahmet Bozkurt hemen hemen her duruşmada tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu çocuklarına formalite icabı hisse verdiğini anlatmış eşinin otelle alakası olmadığını vurgulamıştı.

Ulviye Bozkurt iş takibinde…

Ortaya çıkan belgelerde Ahmet Bozkurt’un eşi Ulviye Bozkurt adına Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenmiş resmi bir evrakın olduğu görülüyor.

Söz konusu evrakta Ulviye Bozkurt’un aileye ait bir arazide imar değişikliği talebi olduğu ancak belediye kararı ile reddedildiği anlaşılıyor. Evrakın 6 Şubat depremi sonrası alınması ise olayın vahametini ortaya seriyor. Ulviye Bozkurt’un dilekçeyi 26 Eylül 2023 tarihinde yazdığı belediyeden cevabın ise 15 Kasım 2023 tarihinde verildiği görülüyor.

Öte yandan İsias Davası sanıklarından Ulviye Bozkurt, ilk duruşmada oteldeki kaçak katı kabul etmemiş hatta o kata hiç çıkmadığını belirtmişti.

Ulviye Bozkurt ara sıra otele çay içmeye gittiğini ancak otelin yukarısı ile alakası olmadığını söylemişti.

Öte yandan Dokuz Eylül Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda davanın tüm sanıkları Ulviye Bozkurt da dahil sorumlu tutulmuştu.

İşte o belge:

“Allah’tan korkarım demişti, cami yapımına karşı çıktı!”

İsias Otel’in sahibi Ahmet Bozkurt, neredeyse tüm duruşmalarda “Allah korkum var” söylemlerinde bulunmuştu. Bozkurt son duruşmada “Ben Müslümanın. İslam dininde deprem suresi de var. Ama depremi konuşan kimse yok...” diyerek depremin Allah tarafından gönderildiğini belirtmişti. Ancak belgelerde Bozkurt ailesinin, Adıyaman Uydu Kent Projesi kapsamında kamulaştırılan arazilerle ilgili belediyeden “Cami projesini kaldırın” talebinde dahi bulunduğu ortaya çıktı.

Ahmet Bozkurt imzalı belediye talepleri şöyle:

“Bizim mülkiyetimizin kuzey batısında, mülkiyetimizin çok yakınında İnandı Camii olduğundan, mülkiyetimize konan 2 camiden güneydekinin aynen kalması, ancak kuzeydeki caminin kaldırılması.

-Mülkiyetimize çok yakın yaklaşık 100-150m. mesafede Yunus Emre Orta Okulu ve Yunus Emre Lisesi bulunduğundan, mülkiyetimize konan ortaokulun kaldırılması, ilkokul sahasının ise mülkiyetimizin güney tarafına kaydırılması.

-Belediye Hizmet Alanı’na çok büyük bir ada ayrılmış, burası malum olduğu üzere şehir merkezine uzak sayılabilecek bir yerdir. Bu Belediye Hizmet Alanı’nın hangi amaçla konduğunu ve hangi hizmetlerin burada karşılanacağı meçhuldür ve bize göre anlamsızdır. Bu nedenle de kaldırılması.

-Mülkiyetimize bir "Kültür Sitesi" konmuştur. Kültür Sitesi gibi toplumun büyük bir kesimini ilgilendiren yerlerin şehrin en merkezi yerlerinde olması gerekir ki halkın istifadesi kolay olsun. Burası şehir merkezine oldukça uzak bir yer olduğundan imar planından kaldırılması.

-Okul, cami, mezarlık, park ve yeşil alanların yani DOP kapsamına giren tüm alanların ekli krokide görüldüğü şekilde mülkiyetimizin en güneyine alınarak kalan yerlerimizin emsal artışı ile kat adedinin de 10 kat olarak verilmesi hususu.

İşte o belgeler: