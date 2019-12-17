Bozkurt: Buna rezalet denir…

Eski siyasetçi, araştırmacı yazar kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Yeniboğaziçi ve Mormenekşe bölgesinde elektriklerin kesilmesine isyan etti. Bölgede iki gündür elektriklerin kesilmesinden yakınan Bozkurt otomatik yanıtlama sisteminin “elektrik kesintisi yok” dediğini aktardı.

Bozkurt’un paylaşımı şöyle:

Buna rezalet denir. Peş peşe aynı yörenin elektriği kesilirse başka ne denebilir. Dün gece iki kez az önce yeniden elektrikler gitti. Yeniboğaziçi - Mormenekşe yöresinde. Üstelik otomatik yanıtlama sisteminde öyle bir şey yok deniyor. İnsanın çıldırası geliyor. Lânet olsun.

17/12/2019 19:58