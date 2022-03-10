MTG Başkanı Koral Bozkurt, güçlü yönetim ve kaliteli kadrolarıyla 5 kupa hedeflediklerini açıkladı

Mağusa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt, Songuç Kürşad ile Ogün Genç Kaçmaz'ın sunduğu Haber Kıbrıs Spor programında projeleri ve hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.



İlk yarı kayıplarımızı telafi ettik

Koral Bozkurt, bu sezon 4 kulvarda şampiyonluğu hedeflediklerini, Süper Kupa'nın yanına 4 kupa daha koyarak başarılarını taçlandırmak istediklerini söyledi. Süper Lig, Kıbrıs Kupası, U20 ve U15 Liglerinde şampiyonluk istediklerini, göreve gelirken 5 sezonda 4 şampiyonluk hedefini koyduklarını belirten Bozkurt, bu sezon sonunda 11. sonrasında 12. şampiyonlukla 4.yıldızı takmak istediklerini vurguladı.

Ligin ilk yarısında 16 puan kaybetmelerine rağmen telafi edeceklerini bildiklerini belirten Bozkurt, 4-5 eksikle sahaya çıkmalarının sakat ve asker futbolcularının antrenman eksiklerinin bunda önemli faktör olduğuna değindi.

Yusuf'tan sonra çapraz bağ sakatlığı nedeniyle Uvanç'ın da sezonu kapadığını vurgulayan Koral Bozkurt, kadro planlamasının önemine dikkat çekti.

Her futbolcumuz ilk 11 seviyesinde

Geniş kadronun özellikle koronavirüs dönemi göz önüne alınarak oluşturulduğunu söyleyen Bozkurt, " Biz eksik futbolcularla maçlara çıkmamızın verdiğimiz kayıplarda arkasına saklanmadık. Kadromuzdaki isimlerin tümü ilk 11 seviyedindedir. Milli Takım oluşturulsa 8-9 futbolcumuzun yer alabileceğini düşünüyorum."dedi.

Kurumsal ve güçlü finansal yapı

Futbolcularına pandemi döneminde yarı maaş verdiklerine değinen Bozkurt şöyle devam etti, "Anlaşmamız gereği bu sezon da yarı maaş yanında başarıyı teşvik etmek adına primleri yüksek tuttuk. Maddi anlamda sıkıntımız yoktur. Kurumsal oluşum, güçlü finansal yapıyla birlikte gelirlerimizi elini taşın altına koyabilen yöneticilerimizle birlikte ekip anlayışıyla oluşturuyor ve koşuyoruz."

Spor Dairesi'nden bir kuruş katkı almadık

Görev sürelerinin önümüzdeki sezon sonunda dolacağını söyleyen Bozkurt, " Bu bayrak yarışıdır, 6 yıllık projeler yaptık. Göreve gelirken beyaz sakalım yoktu, şimdi siyah sakalımız kalmadı. Görev dönemi sonrasında durum değerlendirmesi yapacağız, yeni arkadaşlarımız da aday olabilir, destek olabiliriz. Emirnameler ve diğer çıkarılan sorunlarla maalesef tesisleşmede yol alamadık. Attığımız cesur adımlara rağmen Spor Dairesi'nden destek görmedik. Son 4 yılda spor yönetimleri zaten çok kötü performansta, bir facia. Antrenman sahamıza 2 milyon TL yatırım yaptık, 200 bin TL katkı sözü verdiler, bir kuruş almadık. Çıkıp açıklasınlar son 10 yılda hangi kulübe ne kadar katkı verildi. Altyapıları güçlü olan kulüplere yapılacaktı, sözde kaldı. Şimdi 400 bin TL harcama yapıyoruz, su tuzlu olduğu için borularla Çanakkale'den suyu yöneticilerimiz getirmeye çalışıyor, böyle bir anlayış olabilir mi?

Canbulat Stadı'nda artık oynamayacağız. Tribün ve çevre düzenlemesi yapıyoruz, yeterli olmuyor, sorunlar yaşıyoruz. Önümüzdeki sezon da çim antrenman sahamızda çalışıp, Dr. Fazıl Küçük Stadı'nda oynayacağız" dedi.

Yabancı kontenjanı iki sezon için bire indirildi

Yabancı kontenjanının bu sezon başında 2 sezon uygulanmak üzere bire indirildiğini belirten Koral Bozkurt şöyle devam etti, "Biz planlı hareket ediyoruz. Yabancı futbolcu konusunda da iki sezon bir kontenjan kararı alındı. Gelecek sezon da devam etmeli. Mickael Pote gibi kariyerli bir ismi transfer ettik. 7 ofansif futbolcumuz var, yabancı olmasa da kadromuz güçlü ancak kalite anlamında da yabancı sayısı üçten bire düşünce kalitede düşüş yaşandığı ortada.

Ali Oraloğlu ve ekibiyle iyi ki birlikteyiz

Teknik direktörümüz Ali Oraloğlu ekibiyle iyi çalışıyor, arkadaşlığımız bir tarafta biz olaya profesyonel bakıyoruz. Bilimsel çalışan ve takıma hakim olan teknik heyetimizle iyi ki birlikteyiz" şeklinde konuştu.

Marka değeri ve topluma duyarlılık mesajı

Gençliğe hizmet ettiklerini vurgulayan Bozkurt, "Futbol gibi kitleleri birleştiren spora toplumumuz daha çok sahip çıkmalı. Marka değeri yaratıyoruz, tarihin en önemli kadrolarından birini yarattık ama tribünler dolmuyor. İlk şampiyonlukta motive etmek kolaydı. İkinciden sonra zorlaşıyor, odaya giriyoruz zaman zaman futbolcularımızı motive etmekte zorlanıyoruz. İşte taraftar bu noktada itici güç olmalı, 12.adam görevini sürekli ve dolu tribünlerle yapmalı. Toplumumuz daha duyarlı olmalı, bizlere saygı duymalı, kentine ve kültürüne sahip çıkmalıdır.

Futbolculara burs ve teşvik

Mağusa Türk Gücü'nün güçlü bir camia olduğuna dikkat çeken Koral Bozkurt, üniversite öğrencisi futbolcularına 2.0 ortalama şartıyla burs verildiğini, Doğu Akdeniz Üniversitesi ile anlaşmalarını uzatacaklarını ve geleceklerini inşa ettiklerini belirtti. Futbolcunun A takıma çıkması durumunda maaş aldığından bursun sona erdiğini vurgulayan Bozkurt, futbol ve eğitim hayatında futbolcularının başarıya teşvik edildiğini söyledi.

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10/03/2022 21:24