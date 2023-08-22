Bozkurt: Daha kırılacak rekorlarımız var

Mağusa Türk Gücü'nde seçimli olağan genel kurul 30 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Kulüp lokalinde saat 18.00'de yapılacak genel kurulda başkanlık seçimi yanında tüzük değişikliği maddeleri de bulunuyor.

Dört yıl üst üste lig şampiyonluğuna ulaşarak 3.yıldızı takan Mağusa Türk Gücü, Baf Ülkü Yurdu'nun bu alandaki seri şampiyonluk rekorunu 33 yıl sonra egale etmişti.

Başkanlık görevine devam edeceğini belirten Koral Bozkurt, " MTG'de hedefler bitmez. Geçtiğimiz sezon seri şampiyonluk rekorunu egale ederken bu sezon 5'leyip rekoru kırmak istiyoruz. Geçtiğimiz sezon en çok puanı toplayarak şampiyonluğa ulaşma ve seri galibiyet rekorlarını da kırdık. MTG'de hedefler büyüktür, daha kırılacak rekorlarımız var." dedi.

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