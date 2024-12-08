Bozkurt: Ebru Törehan, haddini ve yerini bil

Mağusa Türk Gücü Kulüp Başkanı Koral Bozkurt, sosyal medya hesabın yaptığı paylaşımda Çetinkaya - Mağusa Türk Gücü karşılaşmasında yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bozkurt'un açıklaması şu şekilde;

"Baştan beri tarafsızlığı tartışmalı olan Miracle Değirmenlik TV, haddini aşmaya devam ediyor! Değirmenlik Asbaşkanı Ebru Törehan, sen kimsin de Mağusa Türk Gücü taraftarını kınama cüretini gösteriyorsun? Ogün Genç Kaçmaz, benim çocukluğumdan beri tanıdığım, saygı duyduğum bir büyüğümdür. Ona yapılan tezahüratlar için bizzat özür dileyip gerekli müdahaleyi zaten yaptım. Ama sen! Büyük MTG taraftarını kınayacak en son kişisin! Haddini ve yerini bil…"