Bozkurt: Hedefimiz üst üste 4.şampiyonluk, 3.yıldız

ÖZEL HABER

Mağusa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt, HABER KIBRIS SPOR'DAN Songuç Kürşad ile Ogün Genç Kaçmaz'a özel açıklamalarda bulundu.

Son üç sezondur lig şampiyonluklarına ambargo koyan Mağusa Türk Gücü'nde üst üste 4.şampiyonluğu hedefllediklerini belirten Koral Bozkurt, Baf Ülkü Yurdu'nun 1986-1990 yılları arasındaki 4 şampiyonluk rekorunu egale etmek istediklerini söyledi.

Ülkemizde 4 şampiyonluğa bir yıldız verildiğinden toplamda 11 şampiyonluğa ulaşan sarı yeşillilerde bir hedefin de 12.şampiyonluğu kazanarak 3.yıldızı takmak olduğunu vurgulayan Bozkurt, teknik heyetine ve futbolcularına güvendiğini açıkladı.

Göreve gelirken ilk yıl kadro planlamasında temelleri attıklarını ardından nokta transferlerle hedefe yürüdüklerini vurgulayan Bozkurt, Mağusalıları daha fazla yanlarında görmeyi beklediklerini, tarihe not düşecek başarılar kazanan Mağusa Türk Gücü'nün bu potansiyelini saha dışında da daha etkin yansıtmasını beklediklerini belirtti.

Futbolu özledim, sabırsızlanıyorum

Çifte şampiyonluk ve Süper Kupa'yla kapatılan sezonun ardından çalışmalarına devam ettiklerine değinen Bozkurt şöyle devam etti, "Takımımızdan ayrılan arkadaşlarımız oldu, yerlerine takviyeler yaptık. Defansa Isaac Owusu, orta alana Mustafa Salk ve forvete Eray Vudalı'yı kadromuza kattık. Şampiyon olan A2 takımımızdan futbolcularımız da çalışmalarımıza katılıyor. Kiralık vereceğimiz yetenekli genç isimler de önümüzdeki sezon kadromuza dahil olacak. Futbolu çok özledim, heyecanı ve galibiyetleri yaşamak için sabırsızlanıyorum.

İyi çalışıyoruz

Ali Oraloğlu ve ekibi bilimsel ve çağdaş normlarla futbolcularımızı antrene ediyor. Havamız ve tempomuz iyi. Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde izoteknik testlere tabi tutulan futbolcularımıza özel programlar uygulanacak. İlk hazırlık maçımızı 6 Ağustos'ta Pera Gençler Birliği ile oynayacağız. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Bolu Gerede'de 11-18 Ağustos tarihlerinde kamp yapacağız.

Süper Kupa ile başlamak istiyoruz

Geçtiğimiz sezonun son resmi maçında, Nicosia Grup Kıbrıs Kupası'nda mağlup ettiğimiz Doğan Türk Birliği ile 9 Eylül'de Süper Kupa finalinde karşılaşıyoruz. Yeni sezonda da tüm kupalara talibiz. Oturmuş ve kaliteli kadromuz, uyumumuz ve birlikteliğimiz, yönetimimizin gereklerini yerine getirmesiyle lig ve kupa maratonunda iddiamızı ortaya koyacağız.

Kamp dönüşü Garga Arena'dayız

Önemli eksiklerden olan antrenman sahası konusunda, tüm çabalarımıza karşılık Spor Yönetiminden destek almadığımız tesisimiz Garga Arena'yı hazırlıyoruz. Çim zemin iyi duruma geldi. Bolu kampı dönüşü 20 Ağustos sonrası çalışmalarımızı tesisimizde yapacağız.

Elimiz taşın altında, devletin yol açmasını bekliyoruz

Mağusa Türk Gücü Kulübü olarak son 4 yıldır yaptıklarımız ortada. Sabit gelir sağlama noktasındaki projelerimize malesef engel çıkarıldı. Gençliğimize dönecek bu yatırımların yolunun açılması, kulüplerin teşvik edilmesi gerekiyor. Giderek zorlaşan kulüp yöneticiliğinin önü ancak bu yol ile açılır. Yerel yönetimlerin de güçleri oranında bölgesindeki kulüplere destek olması gerekir. Ülkemizde güzel örnekler var ancak biz belediyemizden 4 yıldır hiç destek görmedik.

Pera Larnaka Gençler Birliği isim sponsorluğu

NorthernLand Yönetim Kurulu Başkanı Koral Bozkurt, Pera Mackenzie'nin isim sponsorluğu konusunda Larnaka Gençler Birliği Kulübü ile imzalanan sözleşme ile ilgili olarak ailesinin Larnaka ve İskele ile bağları nedeniyle yakınlığı olduğunu, Pera Mackenzie'nin gelişen bölgedeki yatırımlara örnek olduğunu belirtti. Bozkurt,

MTG'nin ayrı yapısı bulunduğundan kiralanan futbolculardan ücret alındığını ancak futbolcularını talep eden diğer kulüplere göre Pera Larnaka Gençler Birliği'ne bu konuda daha yakın ve öncelik vererek davrandıklarını açıkladı.

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30/07/2022 17:37