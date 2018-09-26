Bozkurt: MTG her alanda zirvede olacak

Mağusa Türk Gücü, yeni sezonda her alanda zirveyi hedefliyor. Sezonun ilk haftasına, tüm yaş kategorilerinde galibiyetle başlayan sarı- yeşilli camiada, hedef lig sonunda da zirvede yer almak.

Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü Başkanı Koral Bozkurt, 2018-2019 sezonu hakkındaki düşünceleri, altyapı ve tesisleşme çalışmaları ve göreve geldikleri günden itibaren yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

“ Sportif alanda hedefimiz şampiyonluktur”

Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü Başkanı Koral Bozkurt, 2018-2019 sezonu öncesinde Mağusa Türk Gücü A Takım’ı olarak şampiyonluk hedeflediklerini, U21, U-17 ve U-15 takımlarında ise üst sıraları hedefleyen ve Mağusa Türk Gücü’nün geleceğini oluşturacak takımlar yarattıklarını belirtti.

Bozkurt, A Takım’da yapılan transferlerin tamamen şampiyonluğa ulaşmak için yapılan transferler olduğunu belirtirken, bu bağlamda geçmişte camiadan koparılan Uğur Gök’ün yanı sıra, Şenol Şoför, Mehmet Erol, Yusuf Yontar, Ufuk Şimşek ve Orhan Kalaycı’yı transfer ettiklerini ve yabancı transferinde ise Peter Ebi ve Obide’yi takıma takviye ettiklerini hatırlattı.

“Galibiyeti arzulayan bir Mağusa Türk Gücü izlettireceğiz”

Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü Başkanı Koral Bozkurt, rekabetçi bir kadro oluşturduklarını, sahada pres yapan ve galibiyeti arzulayan bir Mağusa Türk Gücü’nü taraftarlarına izlettireceklerini belirtti.

Kaynak: haberherdakika.com Röportajın tamamı için tıklayın