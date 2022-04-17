Bozkurt: Şanlı mazisi başarılarla dolu MTG, tarihi yeniden yazıyor

Tarihinde 11., ilk kez üst üste 3.şampiyonluğa ulaşan Mağusa Türk Gücü'nde sevinç ve gurur yaşanıyor.

Görevde bulunduğu 4.sezonda 3.kez hedefe varan başkan Koral Bozkurt yaptığı açıklamada, "Mağusa Türk Gücü boynumdaki şeref madalyasıdır, gururdur, ortak bir inancın , atalarımızın mirası , gelecekte çocuklarımıza bırakacağımız miras ve birlikte başarmanın hazzıdır. Şanlı mazisi başarılarla dolu camiamız, tarihi yeniden yazıyor. Yönetim ve teknik kadro ve futbolcu kardeşlerimizin istikrarı ile şampiyonluklarımıza bir yenisini daha ekledik. Kenetlendik, çalıştık, başardık.

MTG tarihinde ilk kez 3 kez üst üste gelen şampiyonluğumuz camiamıza hayırlı olsun. Kıbrıs Türk Futbol tarihi yazılırken, bu başarı altın bir sayfayı hak ediyor. Yönetim Kurulu, Teknik heyet ,futbolcu kardeşlerim ve tüm külüp emekçilerimle gurur duyuyorum.

Mağusa Türk Gücü camiasına yeni şampiyonluğumuz hayırlı olsun. Şimdi yüreklerimizde sarı yeşil renkleri kuşanmanız, kalplerimiz yan yana koşmanın zamanıdır.

Bu gurur hepimizindir! Cuma akşamı çifte şampiyonluk kutlamalarında Dr. Fazıl Küçük Stadı'nda buluşalım" ifadelerine yer verdi.

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17/04/2022 11:17