Bozkurt: Sözleşmeler gelmeli, esir tüccarlığı kalkmalıdır

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu'nda serbest transfer şartlarında alınan kararlar gündem olurken MTG Başkanı Koral Bozkurt, kulüpleri de futbolcuları da koruyacak sistemin sözleşmelerin yürürlüğe girmesi olduğunu belirtti.

Esir tüccarlığı misali

Genel kurulda söz alan Koral Bozkurt, bazı kulüplerin bir futbolcu için 100 bin sterlinlik bonservis bedeli istemesinin esir tüccarlığı misali olduğuna dikkat çekti. Bozkurt " Bu gelişmeler kiralık transferi daha uygun hale getirdi. 2.1 milyon TL bonservis bedeli isteyen kulübün futbolcusuna 60-70 bin TL ücret vermeyi önermesi son derece yanlış bir uygulamadır, adalet değildir. Kulüplerden yüksek bonservis istemeyi bilenler, futbolcusuna da ödemelidir. Sözleşme sistemi uygulanmalı, kulüpleri de futbolcuları da koruyacak kriterler belirlenmeli, sözleşme sonunda serbest kalma şartları ortaya çıkmalıdır. Futbolcusuna verdiği yıllık ücretin 5-6 katından fazla bonservis bedeli olmamalıdır. Bu sistem çekinilecek bir uygulama değil aksine zaman içinde kulüplerin daha ideal yönetilmesini getirecektir.

Bu işin matematiği vardır

Altyapılardan gelen futbolcuların, transfer edilen futbolcuların karşılıklı güvene dayalı sözleşmelerle, yükümlülükleri ödül-ceza maddeleri konursa herkesin uyacağı kurallar netleşir. Bu işin matematiği vardır ve kulüplerimizin sözleşmeler için adım atması kaçınılmazdır. Bu gerçekleşirse serbest transfer yaşının 29 olması veya 4 hzmet yılı tartışmaları da ortadan kalkar. Piyasa dengelenir, serbest kalacak futbolcu sayısı sezonda 10 değil fazla olacağından bedeller düşer, daha sürdürülebilir transfer dönemi yaşanmış olur."

Karavezirler ve Aşina da ayni görüşte

Genel kurulda konuşan Cihangir Kulübü Başkanı Hüseyin Karavezirler kulüplerin özel sorunlarının değil genel sıkıntıların tartışılmasının önemli olduğunu ve çalıştay ile futbolun geleceğine yönelik radikal kararlar alınması gerektiğini söyledi.

K.Kaymaklı Kulübü Başkanı Akay Aşina da sözleşmelerin gündeme gelmesi gerektiğini belirterek bu sistemin tıkandığını vurguladı.

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25/06/2022 17:20