Bozkurt Turunç’u tebrik etti

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27/12/2021

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Bozkurt Turunç’u tebrik etti

Geçtiğimiz hafta ülkeye Avrupa Şampiyonluğu ile birlikte Kemer’i getiren Boksör Metin Turunç’u Koral Bozkurt tebrik etti

Metin’in başarılarını yakından takip ettiğini belirten Mağusa Türk Gücü Kulüp Başkanı Koral Bozkurt, Metin Turunç’u başarsından dolayı tebrik etti. Ülkeye Avrupa Şampiyonluğu ile Kemer’in geldiğini ifade eden Koral Bozkurt, Metin Turunç’a bu süreçte desteğin tam olduğunu belirterek kendisine önünde bulunan süreçte başarı diledi. Milli Boksör Metin Turunç ise Koral Bozkurt’un kendisini kabulünde yaptığı açıklamada, Koral Bozkurt’un çok değerli bir iş adamı ile birlikte çok değerli bir kulüp başkanı olduğunu belirterek, bu keyifli şampiyonlukta Koral Bozkurt’u yanında görmekten mutlu olduğunu belirtti.

27/12/2021 14:32
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TAGS: Metin Turunç, Koral Bozkurt, spor
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