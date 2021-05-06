Bozkurt: Üç isim de tarihe geçti ve birer simge

Eski siyasetçi İsmail Bozkurt, gündeme gelen Dr Fazıl Küçük'ün adının verilmesi ile Ercan ve Geçitkale Havaalanı'nın isimlerinin değiştirilmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

İsmail Bozkurt, isim değişikliği konusunda eleştiride bulunarak, " Üç isim de tarihe geçti ve birer simge. Dr. Küçük adının buna ihtiyacı yok. Ercan adı ile oynamak büyük gaf,Geçitkale adını ise silemezsiniz. Tarihi inkar mı edeceksiniz?" ifadelerini kullandı.

İşte Bozkurt'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

"Nereden çıktı şu isim değişikliği konusu? Ercan Dr. Küçük, Geçitkale Ercan olacakmış.

Olmaz öyle şey!

Üç isim.de tarihe geçti ve birer simge!

Dr. Küçük adının buna ihtiyacı yok.

Ercan adı ile oynamak büyük gaf,

Geçitkale adını ise silemezsiniz. Tarihi inkar mı edeceksiniz?

Düşünmek bile ürkütücü!"

İsmail Bozkurt Kimdir?

Nerden çıkıyor bunlar?

Anlamak zor. Onay vermek imkânsiz.

İsmail Bozkurt kimdir?

1940 yılında Larnaka'nın Boğaziçi Köyü’nde doğdu. 1962 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin İdari İlimler Bölümü’nden mezun oldu. 1963'ten başlayarak Türk Cemaat Meclisi Sosyal İşler ve Belediye İşleri Dairesi’nde Belediyeler Müfettişi olarak çalışmaya başladı.

21 Aralık 1963'te Rumların saldırısıyla başlayan Kıbrıs Türk Milli Mücadelesine mücahit olarak katıldı. Şubat 1964'te Geçitkale'ye gitti ve Geçitkale’nin merkezi bulunduğu Türk Köyleri topluluğunda Mücahit Komutanı olarak görev aldı. Bu arada Türk Halkı’nın ve mücahitlerin morallerini yüksek tutmak amacıyla, birkaç arkadaşıyla birlikte Mücahit adında haftalık bir gazete çıkardı. Ocak 1968'de, Sosyal İşler ve Belediye İşleri Dairesi’ndeki görevine döndü.

Ekim 1969'da Adalet ve İçişleri Üyeliğine nakledilerek üyeliğin Belediye konularını yürütmekle görevlendirildi. Bu görevde iken 5 Temmuz 1970 seçimlerine katıldı ve Larnaka Bölgesinden Türk Cemaat Meclisi Üyeliğine seçildi. 1973-1975 yılları arasında Türk Cemaat Meclisi Başkanlığı yaptı. İlk Kurucu Meclis’te görev aldı.

1976, 1981 ve 1985 genel seçimlerinde Toplumcu Kurtuluş Partisi’nden milletvekili seçildi. TKP’nin kurucuları arasında bulunan ve Genel Başkanlığını da yapmış olan Bozkurt, 6.12.1983'de oluşan KKTC Kurucu Meclisi’nin de üyesi idi. 1985-1986 yılarında Turizm ve Kültür Bakanlığı yaptı.

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06/05/2021 13:02