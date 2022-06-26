Bozkurt ve Piskobulu'dan duyarlı katkı

Futbol Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu'nda MTG Başkanı Koral Bozkurt ve Doğan T.B. Başkanı Bayar Piskobulu'dan örnek bir hareket geldi.

Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu'nun devlet katkısı ve protokollerle verilmesi gereken meblağların henüz aktarılmaması nedeniyle ekonomik sıkıntıları dile getirmesi, MTG ve Doğan kulüplerinin kupa ödüllerinin ödemelerde kullanıldığını açıklaması üzerine gelişmeler yaşandı.

Nicosia Group Kıbrıs Kupası'ndan MTG 100 bin TL, Doğan Türk Birliği de 58 bin TL ödül hak etmişti. Koral Bozkurt ve Bayar Piskobulu da iki kulübün hakkı olan 158 nin TL'yi Futbol Federasyonu'na bağışladıklarını ilettiler. Hasan Sertoğlu bu gelişme üzerine ödüllerin verilmesi gerektiğini, devlet katkısı alınınca ödeneceğini söyledi.

158 bin TL fidan dikimi bütçesine bağışlandı

Koral Bozkurt ile Bayar Piskobulu bu gelişmeler üzerine 158 bin TL'yi yangında yanan bölgeye fidan dikilmesi için başlatılacak hareketin bütçesine bağışladıklarını açıkladılar.

KTFF her futbolcu için bir fidan dikilmesi konusunda çalışma başlattı. Sertoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile görüştükten sonra programlama yapılacak ve Futbol Federasyonu Ormanı için harekete geçilecek.

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26/06/2022 15:30