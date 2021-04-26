Bozkurt'tan KTFF Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Sertoğlu'na destek

Mağusa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanlığı'na yeniden adaylığını açıklayan Hasan Sertoğlu'na destek belirtti. Koral Bozkurt, Hasan Sertoğlu’nun KTFF başkanlığı süreci boyunca dürüst duruşu, birleştirici tavrı ve gençliğe tutkusu ile önemli bir değer olduğunu söyledi. “Umarım futbolumuz yalnızca Kıbrıs'ta değil dünyada hak ettiği yere ulaşacaktır” diyen Bozkurt, Sertoğlu'na desteklerinin tam olduğunu duyurdu.

MTG Başkanı Koral Bozkurt’un açıklamasının tamamı şöyle:

Futbol sadece futbol değildir.

Tarihimizin, kimliğimizin, değerlerimizin de aynasıdır futbol.

Bir oyunun ötesinde, hepimizi kenetleyen bir sevdadır.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanlığı süreci boyunca dürüst duruşu, birleştirici tavrı, gençliğe tutkusu ve dürüstlüğüyle Hasan Sertoğlu önemli bir değer olmuştur.

Yeni dönemde de yine birlikteyiz!

Umarım futbolumuz yalnızca Kıbrıs'ta değil dünyada hak ettiği yere ulaşacaktır.

Hasan Sertoğlu'na desteğimiz tamdır.

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26/04/2021 15:12