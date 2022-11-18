Bozuk yollar kazalara davetiye çıkarıyor

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Ülkemizin birçok bölgesinde, caddelerinde, sokaklarında oluşan çukurlar sürücüler için büyük tehlike…

Hamitköy- Haspolat güzergahı, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi yakınlarında, geçtiğimiz yıllarda asfaltlanarak üzeri kapatılan çukurlar ve deformeler, yeniden oluştu.

Sürücüler, Başkent Lefkoşa’nın yanı sıra ülkemizdeki yollarda meydana gelen deformeler ve çukurların kazalara davetiye çıkardığını kaydetti.

“Sürücüler adeta akrobasi yapıyor”

Öte yandan, her gün yüzlerce sürücü tarafından kullanılan, Haspolat-Hamitköy arasındaki güzergahta, Hamitköy trafik ışıklarına yakınlarındaki çukurlar ise tehlike saçmaya devam ediyor.

Sürücüler, yolun tam ortasında oluşan çukura düşmemek için adeta akrobasi yapıyor.

Haber Kıbrıs’ta yayımlanan “Sürücüler adeta akrobasi yapıyor” başlıklı haberde tehlikenin boyutuna dikkat çekilmesine rağmen halen önlem alınmadığı gözlemlendi.

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18/11/2022 20:08