Bozulan bozulduğu ile kalıyor

Haber Kıbrıs-Özel

Lefkoşa’da Metehan Çemberi ile Citroen Işıkları arasında kalan anayolda bulunan aydınlatma lambaları yaklaşık 1 aydır çalışmıyor. Her akşam yüzlerce şoförün kullandığı yolda aydınlatma lambalarının neden tamir edilmediği bilinmiyor.

Öte yandan şehir içi olduğu için şoförler uzun ışıklarını da yakamıyor. Bazı sürücüler ise kendi önlemlerini kendileri alıyor.

Anayol üzerinde sık sık 4’lüleri yanarak seyreden araçlar gözlemlendi. Haber Kıbrıs’a ulaşan vatandaşlar, bölgedeki aydınlatma lambalarının biran önce tamir edilmesini istedi.