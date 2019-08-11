HABER KIBRIS

ad

Bozulan bozulduğu ile kalıyor

ads
11/08/2019

ads
Bozulan bozulduğu ile kalıyor

Haber Kıbrıs-Özel

Lefkoşa’da Metehan Çemberi ile Citroen Işıkları arasında kalan anayolda bulunan aydınlatma lambaları yaklaşık 1 aydır çalışmıyor. Her akşam yüzlerce şoförün kullandığı yolda aydınlatma lambalarının neden tamir edilmediği bilinmiyor.

Öte yandan şehir içi olduğu için şoförler uzun ışıklarını da yakamıyor. Bazı sürücüler ise kendi önlemlerini kendileri alıyor.

Anayol üzerinde sık sık 4’lüleri yanarak seyreden araçlar gözlemlendi. Haber Kıbrıs’a ulaşan vatandaşlar, bölgedeki aydınlatma lambalarının biran önce tamir edilmesini istedi.

 

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Bozulan bozulduğu ile kalıyor, haber, kıbrıs,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.