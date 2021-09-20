BR Havalı Tüfek Zafer Kupası 1. Etabı yapıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenmesi planlanan ve ertelenen BR Havalı Tüfek Zafer Kupası 1.Etabı, 18 Eylül Cumartesi günü gerçekleşti. Müsabaka atışları Gönyeli Kentinde yer alan Atatürk Atıcılık Kompleksi içerisindeki yivli silahlar atış alanında sabah saat 09:00’da başladı.

Masaüstü destekli atış pozisyonunda çeşitli mesafelerde bulunan metal hedeflere sınırlı süre içerisinde atışlar yapıldı. 2 dakikalık süre içerisinde 16 adet çeşitli boylardaki ve mesafelerdeki metal hedeflere en kısa sürede yapılan atışla Kupanın bireysel dereceler sıralaması yapıldı. Müsabakada .177 (4.5 mm) kalibrelerdeki havalı tüfekler kullanıldı. Atıcı sporcular zamana karşı mücadele ederken hava şartlarının da olumsuz yanlarından etkilendi.

Kupa müsabakalarının 2.Etabı, .22 (5.5 mm) kalibrelerdeki havalı tüfek atışları ileriki bir tarihte düzenlenecek

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20/09/2021 13:29