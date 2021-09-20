BR Havalı Tüfek Zafer Kupası 1. Etabı yapıldı

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20/09/2021

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BR Havalı Tüfek Zafer Kupası 1. Etabı yapıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenmesi planlanan ve ertelenen BR Havalı Tüfek Zafer Kupası 1.Etabı, 18 Eylül Cumartesi günü gerçekleşti. Müsabaka atışları Gönyeli Kentinde yer alan Atatürk Atıcılık Kompleksi içerisindeki yivli silahlar atış alanında sabah saat 09:00’da başladı.

Masaüstü destekli atış pozisyonunda çeşitli mesafelerde bulunan metal hedeflere sınırlı süre içerisinde atışlar yapıldı. 2 dakikalık süre içerisinde 16 adet çeşitli boylardaki ve mesafelerdeki metal hedeflere en kısa sürede yapılan atışla Kupanın bireysel dereceler sıralaması yapıldı. Müsabakada .177 (4.5 mm) kalibrelerdeki havalı tüfekler kullanıldı. Atıcı sporcular zamana karşı mücadele ederken hava şartlarının da olumsuz yanlarından etkilendi.

Kupa müsabakalarının 2.Etabı, .22 (5.5 mm) kalibrelerdeki havalı tüfek atışları ileriki bir tarihte düzenlenecek

20/09/2021 13:29
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TAGS: Havalı Tüfek, Zafer Kupası
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Kupa 2'ye katılım payı olarak katsayı hissesiyle beraber toplamda 6 milyon 231 bin Euro'yu kasasına koyan Galatasaray, İtalyan ekibini de devirmesiyle 630 bin Euro'luk galibiyet priminin daha sahibi oldu. Böylece şimdiden 6 milyon 861 bin Euro'luk (69.4 milyon TL) gelir elde eden Sarı-Kırmızılılar, 9 yeni transferine bir sene boyunca toplamda ödeyeceği 7 milyon 90 bin Euro'nun da çok büyük bir kısmını Eylül ayı sona ermeden çıkarmış oldu.

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