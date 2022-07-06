Brad Pitt bilinmeyen hastalığını açıkladı

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06/07/2022

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Brad Pitt bilinmeyen hastalığını açıkladı

58 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Brad Pittegoist olmadığını ve daha önce kimsenin bilmediği hastalığını açıkladı.

Dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt, sağlığına dair bir ayrıntıyı bir kez daha gündeme getirdi.

GQ Dergisi'ne konuşan 58 yaşındaki oyuncu, genellikle doğuştan gelen ve beynin bir bölgesindeki bir eksikliğin neden olduğu "prosopagnozi" (yüz körlüğü) hastalığına sahip olduğunu söyledi.

Daha önce de benzer iddiasını tekrarlayan Pitt, resmi olarak kendisine teşhis konulmadığını ama gösterdiği bütün belirtilerin bu "prosopagnozi" hastası olduğunu doğruladığını ileri sürdü.

Yüz körlüğü olarak da bilinen prosopagnozi, genellikle doğuştan geliyor. Beyindeki bilişsel bir bozukluk nedeniyle bu hastalığı sahip olan kişiler diğer insanların yüzlerini tanıyamaz, hatta neredeyse göremez. Bazı kişilerin kendi yüzlerini tanımakta bile güçlük çektiği durumlar da olabilir.

06/07/2022 17:09
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TAGS: Brad Pitt bilinmeyen hastalığını açıkladı
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