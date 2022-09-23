Brad Pitt 'gençlik iksiri' satıyor: Ama çok pahalı!

Neredeyse 60 yaşına merdiven dayayan Brad Pitt, görünüşe göre yıllara meydan okumanın yolunu buldu. Şimdi de bunu başkalarıyla paylaşmaya hazırlanıyor. Ama biraz pahalı bir şekilde.

ESKİ EŞİYLE MAHKEMELİK OLDU

Son haftalarda eski eşi Angelina Jolie ile Fransa'da mutlu günlerinde satın aldıkları Miraval Şatosu nedeniyle mahkemelik olan Pitt şimdi bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

FRANSA'DAKİ ŞATOYLA BAĞLANTILI

58 yaşındaki 6 çocuk babası Pitt, şimdi de Kozmetik sektörüne atım attı. Cinsiyet farkı gözetmeksizin kadınların da erkeklerin de kullanabileceği, cilt yaşlanmasını yavaşlatan bir bakım ürünü serisinipiyasaya çıkarıyor Pitt. Bu ürün de Jolie ile mahkemelik olmasına yol açan Miraval Şatosu'yla bağlantılı.

BENJAMIN BUTTON FİLMLERİNİ AKILLARA GETİRDİ

Brad Pitt'in, piyasaya sürdüğü cilt bakım ürünü, aktörün 2008 yılında Angelina Jolie ile birlikte satın aldığı Miraval şatosunun bağlarında yetişen üzümlerin yanı sıra zeytinyağı da içeriyor. Fakat bir özelliği var: Fiyatı ortalamanın üzerinde yani çok pahalı. Brad Pitt'in cilt yaşlanmasını geciktirmeyi amaçlayan bu kozmetik markası onun rol aldığı ve giderek gençleşen sonunda da bebekliğine dönen bir adamı canlandırdığı Benjamin Button filmini akıllara getirdi. Pitt'in kozmetik markası, cilt temizleme suyu, sıvı krem, krem ve serum gibi dört üründen oluşuyor.

YAŞLANMAKTAN KAÇIŞ YOK'

Aslına bakılırsa Brad Pitt, kendisinin de ifade ettiği gibi yaşlanma sürecinden kaçmaya çalışmıyor. Oyuncu, Vogue dergisine verdiği bir röportajda bu konuda "Bu bizim kaçamayacağımız bir durum. 'Yaşlanma karşıtı' ifadesi de komik, bir peri masalı" demişti. Fakat sonra da sözlerini şöyle sürdürmüştü: " Ama cildinize bakmak da sağlıklı bir davranış. Bu benim mesleğim gereği yapmayı öğrendiğim bir şey. Kendinizi iyi hissettiriyor."

ESKİ NİŞANLISINDAN İLHAM ALDI: Aslında geçmişte cilt bakımıyla uğraşmak gibi bir alışkanlığı olmadığını söyleyen Brad Pitt bu konuda eski nişanlısı Gwyneth Paltrow'un kendisini cesaretlendirdiği de itiraf etti. Bu kozmetik işine girmesinde de Paltrow'dan ilham aldığını saklamadı. Paltrow, 2008 yılında kurduğu sağlıklı yaşam ve bakım ürünleri sunan Goop markasının da kurucusu.

FARKLI KONULARLA GÜNDEME GELİYOR

Brad Pitt son dönemde rol aldığı ya da yapımcılığını üstlendiği filmlerin yanı sıra özel hayatındaki ve yatırımlarındaki gelişmelerle de gündeme geliyor. Eski eşi Angelina Jolie ile altı çocuklarının velayeti nedeniyle sürdürdükleri dava tam olarak sonuçlanmadı. Bu sürerken Jolie, Miraval Şatosu'ndaki hisselerini bir Rus iş insanına sattı. Pitt de kendisini zarara uğrattığı gerekçesiyle eski eşine dava açtı ve bu satışın iptal edilmesini istedi. Fakat bu isteği mahkeme tarafından kabul edilmedi.

BİR DAVA DA JOLIE AÇTI

Pitt'in eli boş döndüğü bu davanın ardından beklenmedik bir gelişme yaşandı. Jolie, Brad Pitt'i Miraval'ın alkollü içki üretim tesislerini ele geçirmek için kendisini saf dışı bırakmakla suçladı.Jolie, Pitt'in velayet davası yüzünden kendisinden bu şekilde öç almaya çalıştığını belirterek aktör aleyhine 250 milyon dolarlık bir dava açtı.

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23/09/2022 11:41