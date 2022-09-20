Son dönemde Suikast Treni adlı yapımla gündeme gelen Amerikalı ünlü oyuncu Brad Pitt, heykeltraş oldu

Finlandiya’daki Sara Hildén Sanat Müzesi’nde ilk eserlerini görücüye çıkaran Pitt, oyuncu kimliğinin yanına heykeltraşlığı ekledi.

ESERLERİ MÜZEDE SERGİLENECEK

Yıldızın eserleri, Avusturalyalı müzisyen Nick Cave ve sanatçı Thomas Houseago’nun da eserlerinin de bulunduğu ‘We’ adlı sergide ziyarete açılacak.

Pitt’in hazırladığı 9 eser, 15 Ocak 2023 tarihine kadar müzede sergilenecek

HOBİ OLARAK BAŞLADI

Oyuncunun 2017 yılında Angelina Jolie ayrılığı sonrası heykeltraşlığa merak saldığı biliniyor.

ŞARAPHANESİ DAVASI DEVAM EDİYOR

Öte yanda, Pitt ve eski eşi Angelina Jolie arasındaki hukuk savaşı devam ediyor. Jolie, eski eşi Pitt'in Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını ve kendisine 'sus payı' verdiğini öne sürerek 250 milyon dolarlık dava açmıştı.

Page Six’in haberine göre, dava nedeni olarak Pitt ve ekibinin Fransız şaraphanesini ele geçirmek için birtakım işler çevirdiği öne sürüldü. Ayrıca, Pitt’in boşanma ve velayet davasından dolayı Jolie’den öç almak istediği ve Jolie’nin şaraphane yatırımından tek kuruş kazanmamasından emin olmak istediği belirtildi.

Paylaşılan bilgilere göre, çift şaraphanenin hisselerini yarı yarıya bölüşmüştü ancak Jolie’nin finansal kaynaklarının çoğunun şaraphaneye bağlı olduğu belirtildi.

Boşanmanın ardından Pitt ve ortaklarının şaraphaneden elde edilen geliri ‘boş projelerde’ harcadığı öne sürüldü.

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20/09/2022 14:54