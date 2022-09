Brad Pitt'in eteğine rakip: Bu kıyafetle herkesi gölgede bıraktı

Bu yılın şu ana kadar geçen zaman dilimi içinde hafızalara kazınan kırmızı halı görüntüleri listesi yapılsa ilk sıraya büyük olasılıkla Brad Pitt yerleşir. Bunun nedeni, önemli rollerinden birini üstlendiği Bullett Train filminin Berlin'deki galasında giydiği etek. Kahverengi kumaştan eteği, aynı renk ceketi ve içine giydiği gömlekle uzun süre gündemin ilk sıralarında kaldı Pitt. Ama şimdi ona genç bir rakip çıktı.

BU KEZ KENDİNİ AŞTI

Genç oyuncu, aslında adımını attığı her kırmızı halı etkinliğinde herkesten rol çalıyor yıllardır. Bunun nedeni ise seçtiği birbirinden ilginç tasarımlara sahip kıyafetleri. Ama görünüşe göre bu kez kelimenin tam anlamıyla "kendini aştı." Kırmızı ve sırtı açık giysisiyle kırmızı halıya çıktığı andan itibaren diğer herkes gölgede kaldı.

SIRTI AÇIK KIRMIZI KIYAFET

Hollywood'un son dönemdeki yükselen yıldızlarından biri olan Timothee Chalamet, 79'uncu Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısında, büyük olasılıkla tarihe geçecek görüntülere imza attı.

SOSYAL MEDYADA DA GÜNDEM OLDU

26 yaşındaki oyuncu, önemli rollerinden birini üstlendiği Bones And All adlı filmin festivaldeki galasına sırtı açık kırmızı bir takım ile katıldı. Görünümünü siyah botlarıyla tamamlayan Chalamet zaman zaman güneş gözlüklerini de takarak kameralara poz verdi. Haider Ackerman imzalı bu ilginç kıyafetiyle bütün dikkatleri üzerine çeken Chalamet, sosyal medyada da gündem oldu.

Galasına kırmızı kıyafetiyle damgasını vurduğu bu Bones And All , Chalamet'nin yönetmen Luca Guadagnino ile yaptığı ikinci ortak çalışma. Chalamet, Luca Guadagnino'nun imzasını taşıyan Call Me By Your Name adlı filmle kariyerinde önemli bir dönemeci geçmiş ve Hollywood'un gelecek vaat eden yıldızları arasına girmişti. Bones and All adlı filmde Timothee Chalamet ile birlikte Taylor Russemm, Chloe Sevigny, Mark Rylance da rol alıyor.

FİLMLERİ KADAR GİYSİLERİ DE İLGİ ÇEKİYOR

Timothee Chalamet'ye dönersek... Son dönemde ardı ardına rol aldığı filmlerle fazla da uzun sayılamayacak bir zamanda geniş bir hayran kitlesi edinen Timothee Chalamet, birçok eleştirmen tarafından, ani bir kararla mesleğinden uzaklaşan Daniel Day Lewis'e benzetiliyor. Hatta onun sinemada boş bıraktığı yere de aday gösteriliyor. Fakat bunun yanı sıra onun dikkat çeken başka bir özelliği de giydiği kıyafetler.

